Марченко пропустит матч НХЛ с "Нью-Джерси" из-за болезни
Хоккей
 
19:05 03.02.2026
Марченко пропустит матч НХЛ с "Нью-Джерси" из-за болезни
Марченко пропустит матч НХЛ с "Нью-Джерси" из-за болезни
Марченко пропустит матч НХЛ с "Нью-Джерси" из-за болезни
Российский нападающий "Коламбус Блю Джекетс" Кирилл Марченко пропустит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Нью-Джерси Дэвилз"
хоккей
спорт
рик боунесс
нью-джерси дэвилз
кирилл марченко
зак веренски
коламбус блю джекетс
национальная хоккейная лига (нхл)
Марченко пропустит матч НХЛ с "Нью-Джерси" из-за болезни

Марченко не сыграет в матче НХЛ с "Нью-Джерси" из-за болезни

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Российский нападающий "Коламбус Блю Джекетс" Кирилл Марченко пропустит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Нью-Джерси Дэвилз" из-за болезни, сообщил журналист Джефф Свобода в соцсети Х со ссылкой на главного тренера клуба Рика Боунесса.
Как сообщил специалист, есть шанс, что Марченко сможет выздороветь уже к следующей встрече. Вместо Марченко в звене сыграет шведский нападающий Исак Лундстрем.
Встреча "Коламбус" - "Нью-Джерси" пройдет в ночь на среду и начнется в 03:00 мск. "Коламбус" идет на пятом месте в Столичном дивизионе, выиграв пять последних матчей, и набрав 61 очко. "Нью-Джерси" (58) располагается на предпоследней, седьмой позиции.
Марченко 25 лет. В текущем сезоне он сыграл в составе клуба 50 матчей и набрал 46 баллов (19 голов + 27 передач). Он занимает второе место по набранным очкам среди одноклубников в текущем сезоне и делит первое место по заброшенным шайбам с американцем Заком Веренски.
Передача Марченко помогла "Коламбусу" обыграть "Чикаго" в матче НХЛ
31 января, 08:50
Передача Марченко помогла "Коламбусу" обыграть "Чикаго" в матче НХЛ
31 января, 08:50
 
Хоккей
 
