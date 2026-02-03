Вонн заявила, что примет участие в Олимпиаде, несмотря на травму

«

"В пятницу я полностью порвала переднюю крестообразную связку колена, также получила ушиб кости, но это обычное повреждение, когда ты рвешь "кресты". Мы рассмотрели различные варианты лечения, консультировались с врачами, тренировались в зале, и сегодня я встала на лыжи. Мои колени чувствуют себя уверенно, я чувствую себя сильной. Я уверена, что смогу принять участие в скоростном спуске в воскресенье", - приводит слова Вонн с пресс-конференции Eurosport.