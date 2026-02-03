Рейтинг@Mail.ru
Вонн заявила, что примет участие в Олимпиаде, несмотря на травму
18:58 03.02.2026
Вонн заявила, что примет участие в Олимпиаде, несмотря на травму
Олимпийская чемпионка 2010 года американская горнолыжница Линдси Вонн, которая упала во время скоростного спуска на этапе Кубка мира в Кран-Монтане и получила травму
https://ria.ru/20251212/vonn-2061669774.html
2026
Вонн заявила, что примет участие в Олимпиаде, несмотря на травму

Вонн заявила, что примет участие в ОИ, несмотря на разрыв крестообразной связки

Линдси Вонн
Линдси Вонн - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Линдси Вонн. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Олимпийская чемпионка 2010 года американская горнолыжница Линдси Вонн, которая упала во время скоростного спуска на этапе Кубка мира в Кран-Монтане и получила травму, сообщила, что все равно примет участие в Олимпийских играх 2026 года.
Вонн 30 января потеряла равновесие и упала к оградительной сетке на верхнем участке трассы. После оказания медицинской помощи 41-летняя американка сумела подняться на ноги и покинула трассу, опираясь на палки. Спортсменку эвакуировали в больницу на вертолете. Зимние Олимпийские игры пройдут 6-22 февраля в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо.
«

"В пятницу я полностью порвала переднюю крестообразную связку колена, также получила ушиб кости, но это обычное повреждение, когда ты рвешь "кресты". Мы рассмотрели различные варианты лечения, консультировались с врачами, тренировались в зале, и сегодня я встала на лыжи. Мои колени чувствуют себя уверенно, я чувствую себя сильной. Я уверена, что смогу принять участие в скоростном спуске в воскресенье", - приводит слова Вонн с пресс-конференции Eurosport.

Вонн из-за травмы завершила карьеру в 2019 году, в ноябре 2024 года она объявила о возвращении в спорт. Вонн является победительницей Олимпиады 2010 года в скоростном спуске и бронзовым призером этих Игр в супергиганте. На Олимпиаде-2018 она завоевала бронзу в скоростном спуске. Также на ее счету две победы на чемпионате мира 2009 года. В декабре 2025 года Вонн выиграла соревнования по скоростному спуску в швейцарском Санкт-Морице и стала самой возрастной победительницей этапа в истории Кубка мира. Если 41-летняя Вонн завоюет медаль в каком-либо виде, то станет самой возрастной олимпийской медалисткой в истории горнолыжного спорта.
Линдси Вонн - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Вонн стала самой возрастной горнолыжницей, победившей на этапе Кубка мира
12 декабря 2025, 15:01
 
