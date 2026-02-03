https://ria.ru/20260203/krylya-2072018321.html
"Крылья Советов" обыграли "Торпедо" в товарищеском матче в Турции
"Крылья Советов" обыграли "Торпедо" в товарищеском матче в Турции - РИА Новости Спорт, 03.02.2026
"Крылья Советов" обыграли "Торпедо" в товарищеском матче в Турции
Самарский футбольный клуб "Крылья Советов" обыграл московское "Торпедо" в товарищеском матче в Турции, где проходят зимние сборы команды. РИА Новости Спорт, 03.02.2026
2026-02-03T18:28:00+03:00
2026-02-03T18:28:00+03:00
2026-02-03T18:28:00+03:00
футбол
спорт
амар рахманович
владимир игнатенко
торпедо (москва)
крылья советов
российская премьер-лига (рпл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/05/1855972734_0:0:3118:1754_1920x0_80_0_0_72ca25805e9b3acedda551fa962140e4.jpg
https://ria.ru/20260203/zenit-2071997239.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/05/1855972734_387:0:3118:2048_1920x0_80_0_0_354c9c46594b67461afc8bf441082a2d.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, амар рахманович, владимир игнатенко, торпедо (москва), крылья советов, российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Спорт, Амар Рахманович, Владимир Игнатенко, Торпедо (Москва), Крылья Советов, Российская премьер-лига (РПЛ)
"Крылья Советов" обыграли "Торпедо" в товарищеском матче в Турции
"Крылья Советов" победили "Торпедо" на сборах в Турции