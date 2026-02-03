Рейтинг@Mail.ru
"Крылья Советов" обыграли "Торпедо" в товарищеском матче в Турции
18:28 03.02.2026
"Крылья Советов" обыграли "Торпедо" в товарищеском матче в Турции
"Крылья Советов" обыграли "Торпедо" в товарищеском матче в Турции
Самарский футбольный клуб "Крылья Советов" обыграл московское "Торпедо" в товарищеском матче в Турции, где проходят зимние сборы команды. РИА Новости Спорт, 03.02.2026
футбол
спорт
амар рахманович
владимир игнатенко
торпедо (москва)
крылья советов
российская премьер-лига (рпл)
спорт, амар рахманович, владимир игнатенко, торпедо (москва), крылья советов, российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Спорт, Амар Рахманович, Владимир Игнатенко, Торпедо (Москва), Крылья Советов, Российская премьер-лига (РПЛ)
Полузащитник "Крыльев Советов" Амар Рахманович в матче РПЛ
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Самарский футбольный клуб "Крылья Советов" обыграл московское "Торпедо" в товарищеском матче в Турции, где проходят зимние сборы команды.
Команды сыграли два тайма по 45 минут и еще один 30-минутный. Встреча завершилась со счетом 2:1. У "Крыльев" мячи забили Амар Рахманович (79-я минута) и Владимир Игнатенко (102). В составе "Торпедо" отличился Мамаду Камара (85).
"Крылья Советов" ушли на зимний перерыв, занимая 12-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). "Торпедо" располагается на 15-й строчке в Первой лиге.
"Зенит" обыграл "Динамо" в первом матче Зимнего кубка РПЛ
ФутболСпортАмар РахмановичВладимир ИгнатенкоТорпедо (Москва)Крылья СоветовРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
