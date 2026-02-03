Глава МОК высказалась о влиянии политики на спорт

Рейтинг@Mail.ru
12:09 03.02.2026
https://ria.ru/20260203/koventri-2071900175.html
2026-02-03T12:09:00+03:00
2026-02-03T12:09:00+03:00
спорт
кирсти ковентри
международный олимпийский комитет (мок)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061508714_0:94:900:600_1920x0_80_0_0_dd768a20697739d694225630b2a003df.jpg
https://ria.ru/20260202/mok-2071780041.html
https://ria.ru/20260201/mok-2071572224.html
спорт, кирсти ковентри, международный олимпийский комитет (мок)
Спорт, Кирсти Ковентри, Международный олимпийский комитет (МОК)
© Соцсети МОККирсти Ковентри
Кирсти Ковентри - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© Соцсети МОК
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости, Андрей Симоненко. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри заявила, что каждый спортсмен должен иметь право выступать на соревнованиях без каких-либо политических ограничений.
Во вторник проходит сессия МОК в Милане в преддверии Олимпийских игр. Олимпиада в Милане и Кортина-д'Ампеццо пройдет 6-22 февраля. На Играх выступят 13 российских спортсменов.
Олимпийская символика в парке Геньтин, где пройдут соревнования Олимпийских игр 2022 - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
МОК предупредил украинцев по поводу протестов против россиян на Играх
2 февраля, 18:12
«
"На пути к будущему нас ждут сложные решения и обсуждения. Не все с ними согласятся, но мы должны их принять на благо олимпийского движения. Спортсмены каждый день выходят из зоны комфорта, ошибаются, пробуют снова - все в надежде стать лучше. Это то, что называется прогрессом. Так и мы - должны честно говорить о том, что работает, а что нет, чтобы сделать еще лучше в следующий раз", - сказала Ковентри на сессии МОК.
"В Париже мы убедились, что Олимпийские игры сильнее, чем когда-либо. Но мы должны понять, какими должны быть Олимпийские игры в будущем в меняющемся как никогда быстро мире. И мы не можем жить прошлым. Нам нужно смотреть на олимпийскую программу свежими глазами и понимать, что развитие коснется всех нас. Решения, которые нам придется принять, для многих будут некомфортными. Но они нужны в интересах будущего нашего движения", - добавила она.
Ковентри отметила важность предоставления каждому спортсмену возможности соревноваться независимо от решений правительства государства. "Эволюция не значит нестабильность, это значит обновление. Мы должны стоять крепко в русле нашей миссии, и в ее сердце - спорт. Мы спортивная организация. Мы понимаем политику, мы не в вакууме, но наша игра - спорт. И он должен быть нейтральным, каждый атлет должен иметь возможность соревноваться без каких-либо ограничений, связанных с решениями его правительства", - заключила глава МОК.
Ранее исполком МОК рекомендовал снять ограничения на участие спортсменов из России и Белоруссии в юношеских соревнованиях. В заявлении организации отмечалось, что в отношении участия юношеских команд из России и Белоруссии должны применяться стандартные протоколы МОК, разрешающие выступать с флагом и гимном. При этом взрослых спортсменов рекомендуется допускать до турниров в нейтральном статусе.
Кирсти Ковентри - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
Глава МОК не назвала сроков полноценного допуска россиян
1 февраля, 17:36
 
СпортКирсти КовентриМеждународный олимпийский комитет (МОК)
 
