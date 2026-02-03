Глава МОК высказалась о влиянии политики на спорт

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости, Андрей Симоненко. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри заявила, что каждый спортсмен должен иметь право выступать на соревнованиях без каких-либо политических ограничений.

Во вторник проходит сессия МОК в Милане в преддверии Олимпийских игр. Олимпиада в Милане и Кортина-д'Ампеццо пройдет 6-22 февраля. На Играх выступят 13 российских спортсменов.

« "На пути к будущему нас ждут сложные решения и обсуждения. Не все с ними согласятся, но мы должны их принять на благо олимпийского движения. Спортсмены каждый день выходят из зоны комфорта, ошибаются, пробуют снова - все в надежде стать лучше. Это то, что называется прогрессом. Так и мы - должны честно говорить о том, что работает, а что нет, чтобы сделать еще лучше в следующий раз", - сказала Ковентри на сессии МОК.

"В Париже мы убедились, что Олимпийские игры сильнее, чем когда-либо. Но мы должны понять, какими должны быть Олимпийские игры в будущем в меняющемся как никогда быстро мире. И мы не можем жить прошлым. Нам нужно смотреть на олимпийскую программу свежими глазами и понимать, что развитие коснется всех нас. Решения, которые нам придется принять, для многих будут некомфортными. Но они нужны в интересах будущего нашего движения", - добавила она.

Ковентри отметила важность предоставления каждому спортсмену возможности соревноваться независимо от решений правительства государства. "Эволюция не значит нестабильность, это значит обновление. Мы должны стоять крепко в русле нашей миссии, и в ее сердце - спорт. Мы спортивная организация. Мы понимаем политику, мы не в вакууме, но наша игра - спорт. И он должен быть нейтральным, каждый атлет должен иметь возможность соревноваться без каких-либо ограничений, связанных с решениями его правительства", - заключила глава МОК.