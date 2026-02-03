"Флорида" проиграла "Баффало", Бобровский пропустил пять шайб

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Хоккеисты "Флориды Пантерз" проиграли "Баффало Сейбрз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
03 февраля 2026 • начало в 03:00
Завершен
00:37 • Сандис Вилманис
05:54 • Эван Родригес
38:59 • Увис Янис Балинскис
15:03 • Тейдж Томпсон
18:26 • Пейтон Кребс
25:44 • Закари Бенсон
(Райан Маклеод, Оуэн Пауэр)
45:31 • Джейсон Цукер
(Джошуа Доан, Джек Куинн)
57:51 • Джошуа Доан
Встреча, которая состоялась в Санрайзе, завершилась победой гостей со счетом 5:3 (2:2, 1:1, 2:0). В составе "Баффало" шайбы забросили Тейдж Томпсон (16-я минута), Пейтон Кребс (19), Зак Бенсон (26), Джейсон Цукер (46) и Джош Доун (58). У хозяев площадки отличились Сандис Вилманис (1), Эван Родригес (6) и Увис Балинскис (39).
Российский голкипер "Флориды" Сергей Бобровский отразил 15 бросков из 20.
"Пантерз" потерпели четвертое поражение в чемпионате НХЛ подряд. "Баффало" одержал шестую победу в последних семи матчах.