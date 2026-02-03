Рейтинг@Mail.ru
"Флорида" проиграла "Баффало", Бобровский пропустил пять шайб
Хоккей
 
05:52 03.02.2026
"Флорида" проиграла "Баффало", Бобровский пропустил пять шайб
"Флорида" проиграла "Баффало", Бобровский пропустил пять шайб
Хоккеисты "Флориды Пантерз" проиграли "Баффало Сейбрз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 03.02.2026
национальная хоккейная лига (нхл), флорида пантерз, баффало сейбрз, сергей бобровский
Хоккей, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Флорида Пантерз, Баффало Сейбрз, Сергей Бобровский
"Флорида" проиграла "Баффало", Бобровский пропустил пять шайб

Вратарь "Флориды" Бобровский пропустил пять шайб в матче НХЛ с "Баффало"

© Фото : mapleleafs.ice.nhl.comГолкипер "Флориды Пантерз" Сергей Бобровский
Голкипер Флориды Пантерз Сергей Бобровский - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© Фото : mapleleafs.ice.nhl.com
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Хоккеисты "Флориды Пантерз" проиграли "Баффало Сейбрз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
03 февраля 2026 • начало в 03:00
Завершен
Флорида
3 : 5
Баффало
00:37 • Сандис Вилманис
(Эй Джей Грир, Нико Миккола)
05:54 • Эван Родригес
(Сэм Райнхарт, Тобиас Бьорнфот)
38:59 • Увис Янис Балинскис
(Сэм Райнхарт, Картер Верхаг)
15:03 • Тейдж Томпсон
(Пейтон Кребс, Расмус Дэлин)
18:26 • Пейтон Кребс
(Расмус Дэлин, Алекс Так)
25:44 • Закари Бенсон
(Райан Маклеод, Оуэн Пауэр)
45:31 • Джейсон Цукер
(Джошуа Доан, Джек Куинн)
57:51 • Джошуа Доан
(Пейтон Кребс, Райан Маклеод)
Встреча, которая состоялась в Санрайзе, завершилась победой гостей со счетом 5:3 (2:2, 1:1, 2:0). В составе "Баффало" шайбы забросили Тейдж Томпсон (16-я минута), Пейтон Кребс (19), Зак Бенсон (26), Джейсон Цукер (46) и Джош Доун (58). У хозяев площадки отличились Сандис Вилманис (1), Эван Родригес (6) и Увис Балинскис (39).
Российский голкипер "Флориды" Сергей Бобровский отразил 15 бросков из 20.
"Пантерз" потерпели четвертое поражение в чемпионате НХЛ подряд. "Баффало" одержал шестую победу в последних семи матчах.
Евгений Малкин - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
"Питтсбург" прервал победную серию, несмотря на гол Чинахова с паса Малкина
Вчера, 05:48
 
ХоккейНациональная хоккейная лига (НХЛ)Флорида ПантерзБаффало СейбрзСергей Бобровский
 
