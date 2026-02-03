"Флорида" проиграла "Баффало", Бобровский пропустил пять шайб

Встреча, которая состоялась в Санрайзе, завершилась победой гостей со счетом 5:3 (2:2, 1:1, 2:0). В составе "Баффало" шайбы забросили Тейдж Томпсон (16-я минута), Пейтон Кребс (19), Зак Бенсон (26), Джейсон Цукер (46) и Джош Доун (58). У хозяев площадки отличились Сандис Вилманис (1), Эван Родригес (6) и Увис Балинскис (39).