Карлсен проиграл россиянину из топ-700 рейтинга FIDE
Карлсен проиграл россиянину из топ-700 рейтинга FIDE - РИА Новости Спорт, 03.02.2026
Карлсен проиграл россиянину из топ-700 рейтинга FIDE
Шестнадцатый чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен уступил россиянину Жамсарану Цыдыпову на онлайн-турнире "Титульный вторник". РИА Новости Спорт, 03.02.2026
Карлсен проиграл россиянину из топ-700 рейтинга FIDE
Карлсен проиграл занимающему 628-е место в рейтинге FIDE россиянину Цыдыпову