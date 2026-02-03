Рейтинг@Mail.ru
Карлсен проиграл россиянину из топ-700 рейтинга FIDE - РИА Новости Спорт, 03.02.2026
22:35 03.02.2026
Карлсен проиграл россиянину из топ-700 рейтинга FIDE
Карлсен проиграл россиянину из топ-700 рейтинга FIDE - РИА Новости Спорт, 03.02.2026
Карлсен проиграл россиянину из топ-700 рейтинга FIDE
Шестнадцатый чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен уступил россиянину Жамсарану Цыдыпову на онлайн-турнире "Титульный вторник". РИА Новости Спорт, 03.02.2026
спорт, магнус карлсен, максим вашье-лаграв, международная федерация шахмат (fide), шахматы
Спорт, Магнус Карлсен, Максим Вашье-Лаграв, Международная федерация шахмат (FIDE), Шахматы
Карлсен проиграл россиянину из топ-700 рейтинга FIDE

Карлсен проиграл занимающему 628-е место в рейтинге FIDE россиянину Цыдыпову

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Шестнадцатый чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен уступил россиянину Жамсарану Цыдыпову на онлайн-турнире "Титульный вторник".
Партия седьмого раунда завершилась после 40-го хода, Карлсен играл белыми фигурами. Цыдыпов занимает 628-е место в рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE), в котором Карлсен лидирует.
По итогам 11 раундов Карлсен набрал 7,5 очка, заняв 29-е место на турнире. Цыдыпов (8,5 очка) расположился на 11-й строчке. Победителем стал француз Максим Вашье-Лаграв с 10 очками.
"Титульный вторник" - еженедельный онлайн-турнир в формате блица.
Ян Непомнящий - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
Непомнящий поднялся на 22-е место в рейтинге FIDE
31 января, 19:14
 
СпортМагнус КарлсенМаксим Вашье-ЛагравМеждународная федерация шахмат (FIDE)Шахматы
 
