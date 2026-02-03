https://ria.ru/20260203/gonov-2072043814.html
Россиянин завоевал золото чемпионата Европы по велотреку
Россиянин завоевал золото чемпионата Европы по велотреку
Россиянин Лев Гонов завоевал золото в индивидуальной гонке преследования на чемпионате Европы по велотреку, который проходит в Конье (Турция). РИА Новости Спорт, 03.02.2026
Россиянин завоевал золото чемпионата Европы по велотреку
