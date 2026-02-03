Рейтинг@Mail.ru
Россиянин завоевал золото чемпионата Европы по велотреку - РИА Новости Спорт, 03.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:03 03.02.2026
https://ria.ru/20260203/gonov-2072043814.html
Россиянин завоевал золото чемпионата Европы по велотреку
Россиянин завоевал золото чемпионата Европы по велотреку - РИА Новости Спорт, 03.02.2026
Россиянин завоевал золото чемпионата Европы по велотреку
Россиянин Лев Гонов завоевал золото в индивидуальной гонке преследования на чемпионате Европы по велотреку, который проходит в Конье (Турция). РИА Новости Спорт, 03.02.2026
2026-02-03T21:03:00+03:00
2026-02-03T21:03:00+03:00
спорт
лев гонов
велоспорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/03/2072043647_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a353bae5813c3f873650341431f7dd9f.jpg
https://ria.ru/20260203/kramarenko-2072040956.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/03/2072043647_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_2d504c93eaa786366338fc12a031d62c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, лев гонов, велоспорт
Спорт, Лев Гонов, Велоспорт
Россиянин завоевал золото чемпионата Европы по велотреку

Россиянин Гонов взял золото на чемпионате Европы по велотреку

© Соцсети Федерации велосипедного спорта РоссииЛев Гонов
Лев Гонов - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© Соцсети Федерации велосипедного спорта России
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Россиянин Лев Гонов завоевал золото в индивидуальной гонке преследования на чемпионате Европы по велотреку, который проходит в Конье (Турция).
В финале Гонов опередил датчанина Юэля Скивильда. Бронзу завоевал итальянец Ренато Фаверо.
Ранее во вторник Илья Савекин завоевал серебро в скретче, уступив швейцарцу Алексу Фогелю. Он стал первым российским призером соревнований.
Чемпионат Европы в Конье завершится 5 февраля. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.
Гимнастка Лала Крамаренко выступает на праздничном концерте Сокровища России ко Дню защиты детей во Дворце гимнастики Ирины Виннер-Усмановой в Москве - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Крамаренко получила нейтральный статус
Вчера, 20:38
 
СпортЛев ГоновВелоспорт
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Металлург Мг
    2
    3
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Динамо Минск
    СКА
    3
    4
  • Хоккей
    Завершен
    ЦСКА
    Сочи
    3
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Шанхайские Драконы
    Авангард
    3
    5
  • Футбол
    Завершен
    Болонья
    Милан
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Альбасете
    Барселона
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Марсель
    Ренн
    3
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала