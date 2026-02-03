Рейтинг@Mail.ru
Международная федерация гандбола обсудит возвращение российских юниоров
15:33 03.02.2026 (обновлено: 15:37 03.02.2026)
Международная федерация гандбола обсудит возвращение российских юниоров
Международная федерация гандбола обсудит возвращение российских юниоров - РИА Новости Спорт, 03.02.2026
Международная федерация гандбола обсудит возвращение российских юниоров
спорт, россия, белоруссия, украина, сергей шишкарев, международная федерация гандбола (ihf), федерация гандбола россии (фгр), международный олимпийский комитет (мок), гандбол
Спорт, Россия, Белоруссия, Украина, Сергей Шишкарев, Международная федерация гандбола (IHF), Федерация гандбола России (ФГР), Международный олимпийский комитет (МОК), Гандбол
Международная федерация гандбола обсудит возвращение российских юниоров

IHF рассмотрит возвращение юниорных сборных России и Белоруссии на соревнования

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкГандбольный мяч
Гандбольный мяч - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Гандбольный мяч. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Совет Международной федерации гандбола (IHF) рассмотрит возвращение российских и белорусских юниорских сборных на международные соревнования 27 февраля, сообщается на сайте Федерации гандбола России (ФГР).
В марте 2022 года российские и белорусские сборные и клубы были отстранены от участия в международных турнирах на неопределенный срок из-за ситуации на Украине. Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) 11 декабря рекомендовал снять ограничения на участие спортсменов из России и Белоруссии в юношеских соревнованиях.
Гандбол. Рождественский турнир. Матч Аргентина - Белоруссия - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
Сборная России выиграла Кубок дружбы по гандболу
7 января, 18:25
"В IHF с нетерпением ждут возможности в ближайшее время вновь приветствовать юных спортсменов из России и Белоруссии на гандбольных площадках во время международных стартов", - приводятся слова генерального директора IHF Амаля Халифа.
"27 февраля состоится заседание совета IHF, на котором обсудят возможность участия наших юниорских сборных в ближайших чемпионатах мира и Европы. Не скрою, мы ждем уже конкретных решений, чтобы Федерации гандбола России и Белоруссии в самое ближайшее время смогли скорректировать планы учебно-тренировочных сборов, а наши молодежные команды были готовы вернуться в международный соревновательный процесс", - заявил председатель высшего совета ФГР Сергей Шишкарев.
Сергей Шишкарев - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Шишкарев рассказал об оскорблениях со стороны норвежской федерации гандбола
25 декабря 2025, 12:59
 
СпортРоссияБелоруссияУкраинаСергей ШишкаревМеждународная федерация гандбола (IHF)Федерация гандбола России (ФГР)Международный олимпийский комитет (МОК)Гандбол
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
