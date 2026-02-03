Международная федерация гандбола обсудит возвращение российских юниоров

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Совет Международной федерации гандбола (IHF) рассмотрит возвращение российских и белорусских юниорских сборных на международные соревнования 27 февраля, сообщается на сайте Федерации гандбола России (ФГР).

"В IHF с нетерпением ждут возможности в ближайшее время вновь приветствовать юных спортсменов из России и Белоруссии на гандбольных площадках во время международных стартов", - приводятся слова генерального директора IHF Амаля Халифа.