Психолог назвала возможную причину срывов Галлямова

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 фев – РИА Новости, Борис Ходоровский. Токсичное поведение чемпиона мира, двукратного бронзового призера Олимпийских игр фигуриста Александра Галлямова могло быть вызвано несколькими факторами, в частности тяжелой травмой, заявила в интервью РИА Новости психолог Виктория Борзенкова, работавшая с парой Анастасии Мишиной и Галлямова.
Галлямов получил серьезную травму ноги в начале прошлого года в шоу-турнире, проходившем на льду озера Байкал. В течение сезона он публично выражал недовольство своей партнершей Мишиной, а после завоевания серебра декабрьского чемпионата России, золото которого досталось главным соперникам их пары Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому, фигурист назвал итоги турнира полным абсурдом, а на утро после соревнований оскорбил журналистку.
"Не работая с ребятами сейчас, могу только предполагать, - ответила Борзенкова на вопрос, с чем связаны срывы Галлямова. - Пара Мишина/Галлямов находится в топе уже много лет, и у Насти с Сашей могла накопиться ментальная усталость. Это нормальное явление для спортсменов высокого класса. Ко мне недавно обращалась легкоатлетка, у которой возникли подобные проблемы. Мотивация есть, а ресурсов для дальнейшего прогресса нет. В какой-то момент у многих спортсменов наступает подобный кризис, и эту проблему можно решить. Нужно учитывать, что у Саши была тяжелейшая травма, он пропустил большой этап подготовки. Спортсмен высокого класса это тяжело переживает, что приводит к психологическим срывам".
На вопрос, могло ли стать причиной нестабильного поведения Галлямова обнародованная Мишиной информация о ее скорой свадьбе, специалист ответила так: "Все может быть. У спортсменов по мере взросления и накопления опыта могут появляться и другие интересы кроме спорта. В спорте высших достижений ты перманентно находишься в стрессовой зоне, но при этом нужно уметь находить время и на личную жизнь, и на какие-то проекты".
30 декабря 2025, 13:40