Психолог назвала возможную причину срывов Галлямова

На вопрос, могло ли стать причиной нестабильного поведения Галлямова обнародованная Мишиной информация о ее скорой свадьбе, специалист ответила так: "Все может быть. У спортсменов по мере взросления и накопления опыта могут появляться и другие интересы кроме спорта. В спорте высших достижений ты перманентно находишься в стрессовой зоне, но при этом нужно уметь находить время и на личную жизнь, и на какие-то проекты".