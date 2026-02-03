Рейтинг@Mail.ru
Фуркад жалеет, что часть россиян будет отсутствовать на Олимпиаде - РИА Новости Спорт, 03.02.2026
Биатлон/Мишени - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Биатлон
 
21:58 03.02.2026 (обновлено: 23:00 03.02.2026)
Фуркад жалеет, что часть россиян будет отсутствовать на Олимпиаде
Фуркад жалеет, что часть россиян будет отсутствовать на Олимпиаде
Бывший французский биатлонист Симон Фуркад выразил сожаление в связи с тем, что некоторые российские спортсмены не примут участия в зимней Олимпиаде 2026 года. РИА Новости Спорт, 03.02.2026
биатлон
спорт
симон фуркад
зимние олимпийские игры 2026
спорт, симон фуркад, зимние олимпийские игры 2026
Биатлон, Спорт, Симон Фуркад, Зимние Олимпийские игры 2026
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Бывший французский биатлонист Симон Фуркад выразил сожаление в связи с тем, что некоторые российские спортсмены не примут участия в зимней Олимпиаде 2026 года.
Предстоящая Олимпиада пройдет в итальянских Милане и Кортина д'Ампеццо. В ней примут участие 13 российских атлетов. Церемония открытия запланирована на 6 февраля, соревнования продлятся до 22 февраля.
"Часть российских спортсменов будет отсутствовать на Олимпийских играх. Я считаю, что это выбор олимпийских структур и международных федераций. Лично я сожалею об этом. С учетом нынешней геополитической ситуации, я мало на что могу повлиять", - приводит слова Фуркада Metaratings.ru.
Петр Гуменник и Аделия Петросян - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Они едут за медалями и чудесами! Все о россиянах на Олимпиаде-2026
БиатлонСпортСимон ФуркадЗимние Олимпийские игры 2026
 
