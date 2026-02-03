https://ria.ru/20260203/furkad-2072050694.html
Фуркад жалеет, что часть россиян будет отсутствовать на Олимпиаде
Бывший французский биатлонист Симон Фуркад выразил сожаление в связи с тем, что некоторые российские спортсмены не примут участия в зимней Олимпиаде 2026 года. РИА Новости Спорт, 03.02.2026
биатлон
спорт
симон фуркад
зимние олимпийские игры 2026
спорт, симон фуркад, зимние олимпийские игры 2026
Биатлон, Спорт, Симон Фуркад, Зимние Олимпийские игры 2026
