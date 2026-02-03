Рейтинг@Mail.ru
Джарен Джексон перешел из "Мемфиса" в "Юту" в рамках крупного обмена
22:50 03.02.2026
Джарен Джексон перешел из "Мемфиса" в "Юту" в рамках крупного обмена
Джарен Джексон перешел из "Мемфиса" в "Юту" в рамках крупного обмена

"Мемфис" обменял Джарена Джексона в "Юту"

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Американский форвард Джарен Джексон перешел из "Мемфис Гриззлис" в "Юту Джаз" в результате обмена между клубами Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), сообщает инсайдер Шэмс Чарания в соцсети Х.
Вместе с ним в "Юту" отправились защитник Джон Кончар, центровой Джок Лэндейл и атакующий защитник Винс Уильямс.
В "Мемфис" перешли разыгрывающий Уолтер Клейтон, а также форварды Кайл Андерсон, Тейлор Хендрикс и Джорджес Нианг. Также клуб получил три выбора в первом раунде на будущих драфтах НБА.
Джексону 26 лет. Он дважды участвовал в Матче звезд лиги и был признан лучшим оборонительным игроком НБА в сезоне-2022/23.
