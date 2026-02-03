https://ria.ru/20260203/dzharen-2072056960.html
Джарен Джексон перешел из "Мемфиса" в "Юту" в рамках крупного обмена
Джарен Джексон перешел из "Мемфиса" в "Юту" в рамках крупного обмена - РИА Новости Спорт, 03.02.2026
Джарен Джексон перешел из "Мемфиса" в "Юту" в рамках крупного обмена
Американский форвард Джарен Джексон перешел из "Мемфис Гриззлис" в "Юту Джаз" в результате обмена между клубами Национальной баскетбольной ассоциации (НБА),... РИА Новости Спорт, 03.02.2026
2026-02-03T22:50:00+03:00
2026-02-03T22:50:00+03:00
2026-02-03T22:50:00+03:00
баскетбол
спорт
джарен джексон
джон кончар
кайл андерсон
юта джаз
нба
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/12/1755105566_0:0:1081:608_1920x0_80_0_0_7e2769bf2624a95666cb17781569a411.jpg
https://ria.ru/20260203/miller-2071820571.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/12/1755105566_0:0:1081:810_1920x0_80_0_0_47f190a90cda703081ec8149edddc5fa.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, джарен джексон, джон кончар, кайл андерсон, юта джаз, нба
Баскетбол, Спорт, Джарен Джексон, Джон Кончар, Кайл Андерсон, Юта Джаз, НБА
Джарен Джексон перешел из "Мемфиса" в "Юту" в рамках крупного обмена
"Мемфис" обменял Джарена Джексона в "Юту"