Спорт должен не разъединять, а объединять людей, заявил Дюмин

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Россия продолжает придерживаться позиции, что спорт должен быть вне политики, заявил помощник президента РФ, заместитель председателя Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта Алексей Дюмин.
"Спорт должен быть вне политики, не разъединять, а объединять людей – такой была и остаётся позиция России", - сказал Дюмин журналистам, комментируя ситуацию с допуском российских спортсменов на международные турниры.
Он обратил внимание на то, что в последнее время в международном спортивном сообществе начинает вырисовываться положительная тенденция.
"Российских юниоров под флагом и гимном по рекомендации МОК уже допустили к участию в соревнованиях более 10 международных спортивных федераций по олимпийским видам спорта. А федерации дзюдо, самбо и тхэквондо сняли вообще все ограничения на участие наших спортсменов", - подчеркнул Дюмин.
Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что организация должна рассмотреть вопрос снятия запрета на участие российских сборных и клубов в международных соревнованиях, и указал на бесполезность санкций.