Рейтинг@Mail.ru
Спорт должен не разъединять, а объединять людей, заявил Дюмин - РИА Новости Спорт, 03.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:48 03.02.2026
https://ria.ru/20260203/dyumin-2072022410.html
Спорт должен не разъединять, а объединять людей, заявил Дюмин
Спорт должен не разъединять, а объединять людей, заявил Дюмин - РИА Новости Спорт, 03.02.2026
Спорт должен не разъединять, а объединять людей, заявил Дюмин
Россия продолжает придерживаться позиции, что спорт должен быть вне политики, заявил помощник президента РФ, заместитель председателя Совета при президенте РФ... РИА Новости Спорт, 03.02.2026
2026-02-03T18:48:00+03:00
2026-02-03T18:48:00+03:00
спорт
алексей дюмин
джанни инфантино
международный олимпийский комитет (мок)
международная федерация футбола (фифа)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1d/1949063322_0:145:3072:1873_1920x0_80_0_0_a7cb2b13f586cc304ad567f50465da4e.jpg
https://ria.ru/20260203/djumin-2072014340.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1d/1949063322_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_48de2fa2ef22b650dc6e939c84d0c675.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, алексей дюмин, джанни инфантино, международный олимпийский комитет (мок), международная федерация футбола (фифа)
Спорт, Алексей Дюмин, Джанни Инфантино, Международный олимпийский комитет (МОК), Международная федерация футбола (ФИФА)
Спорт должен не разъединять, а объединять людей, заявил Дюмин

Дюмин: РФ продолжает придерживаться позиции, что спорт должен быть вне политики

© РИА Новости / POOLАлексей Дюмин
Алексей Дюмин - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© РИА Новости / POOL
Алексей Дюмин. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Россия продолжает придерживаться позиции, что спорт должен быть вне политики, заявил помощник президента РФ, заместитель председателя Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта Алексей Дюмин.
«
"Спорт должен быть вне политики, не разъединять, а объединять людей – такой была и остаётся позиция России", - сказал Дюмин журналистам, комментируя ситуацию с допуском российских спортсменов на международные турниры.
Он обратил внимание на то, что в последнее время в международном спортивном сообществе начинает вырисовываться положительная тенденция.
«
"Российских юниоров под флагом и гимном по рекомендации МОК уже допустили к участию в соревнованиях более 10 международных спортивных федераций по олимпийским видам спорта. А федерации дзюдо, самбо и тхэквондо сняли вообще все ограничения на участие наших спортсменов", - подчеркнул Дюмин.
Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что организация должна рассмотреть вопрос снятия запрета на участие российских сборных и клубов в международных соревнованиях, и указал на бесполезность санкций.
Алексей Дюмин - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Дюмин пожелал удачи российским атлетам, которые примут участие в ОИ
Вчера, 18:03
 
СпортАлексей ДюминДжанни ИнфантиноМеждународный олимпийский комитет (МОК)Международная федерация футбола (ФИФА)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Металлург Мг
    2
    3
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Динамо Минск
    СКА
    3
    4
  • Хоккей
    Завершен
    ЦСКА
    Сочи
    3
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Шанхайские Драконы
    Авангард
    3
    5
  • Футбол
    Завершен
    Болонья
    Милан
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Альбасете
    Барселона
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Марсель
    Ренн
    3
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала