"Кайсериспор" ведет переговоры о переходе Чалова из ПАОКа, пишут СМИ
Футбол
 
14:59 03.02.2026
"Кайсериспор" ведет переговоры о переходе Чалова из ПАОКа, пишут СМИ
"Кайсериспор" ведет переговоры о переходе Чалова из ПАОКа, пишут СМИ
Турецкий футбольный клуб "Кайсериспор" начал переговоры о переходе российского нападающего Федора Чалова из греческого ПАОКа, сообщает турецкий журналист Эртан... РИА Новости Спорт, 03.02.2026
футбол
федор чалов
денис макаров
кайсериспор
динамо москва
пфк цска
трансферы
паок
федор чалов, денис макаров, кайсериспор, динамо москва, пфк цска, трансферы, паок
Футбол, Федор Чалов, Денис Макаров, Кайсериспор, Динамо Москва, ПФК ЦСКА, Трансферы, ПАОК
"Кайсериспор" ведет переговоры о переходе Чалова из ПАОКа, пишут СМИ

© Соцсети ПАОКаФедор Чалов
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Турецкий футбольный клуб "Кайсериспор" начал переговоры о переходе российского нападающего Федора Чалова из греческого ПАОКа, сообщает турецкий журналист Эртан Сюзгюн в соцсети X.
Контракт 27-летнего нападающего с ПАОКом рассчитан до июня 2027 года. Чалов представляет греческую команду с начала сезона-2024/25, за это время он сыграл 64 матча и забил восемь мячей. Трансферная стоимость футболиста оценивается Transfermarkt в 5,5 миллиона евро.
Ранее игроком "Кайсериспора" стал российский нападающий Денис Макаров. Он перешел в команду из московского "Динамо" и заключил контракт до конца текущего сезона.
Чалов является воспитанником ЦСКА и выступал за основной состав клуба с 2016 по 2024 год. В составе армейцев он становился обладателем Кубка и Суперкубка России. На протяжении карьеры Чалов также выступал в составе швейцарского "Базеля" на правах аренды. Кроме того, в его активе восемь матчей и три гола за сборную России.
Футбол Федор Чалов Денис Макаров Кайсериспор Динамо Москва ПФК ЦСКА Трансферы ПАОК
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
