"Кайсериспор" ведет переговоры о переходе Чалова из ПАОКа, пишут СМИ

Турецкий футбольный клуб "Кайсериспор" начал переговоры о переходе российского нападающего Федора Чалова из греческого ПАОКа, сообщает турецкий журналист Эртан... РИА Новости Спорт, 03.02.2026
2026-02-03T14:59:00+03:00
2026-02-03T14:59:00+03:00
2026-02-03T15:04:00+03:00
футбол
федор чалов
денис макаров
кайсериспор
динамо москва
пфк цска
трансферы
паок
