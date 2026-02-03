Рейтинг@Mail.ru
Большунова показали в ролике на сессии МОК
Универсиада-2019. Лыжные гонки. Мужчины. Масс-старт - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Лыжные гонки
 
13:40 03.02.2026
Большунова показали в ролике на сессии МОК
Большунова показали в ролике на сессии МОК - РИА Новости Спорт, 03.02.2026
Большунова показали в ролике на сессии МОК
Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов включен в видео Международного олимпийского комитета (МОК) с яркими моментами зимних... РИА Новости Спорт, 03.02.2026
лыжные гонки
спорт
александр большунов
анастасия смирнова
семён елистратов
международный олимпийский комитет (мок)
спорт, александр большунов, анастасия смирнова, семён елистратов, международный олимпийский комитет (мок)
Лыжные гонки, Спорт, Александр Большунов, Анастасия Смирнова, Семён Елистратов, Международный олимпийский комитет (МОК)
Большунова показали в ролике на сессии МОК

Не получившего нейтральный статус Большунова показали в ролике на сессии МОК

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкРоссийский спортсмен Александр Большунов
Российский спортсмен Александр Большунов - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов включен в видео Международного олимпийского комитета (МОК) с яркими моментами зимних Олимпиад.
Ролик был продемонстрирован на сессии МОК, которая проходит во вторник в преддверии Олимпийских игр в Милане и Кортина-д'Ампеццо. В видео попали кадры финиша Большунова в финале спринтерской гонки классическим стилем на Олимпиаде-2018, по ее итогам он стал бронзовым призером. Ранее россиянин не был допущен до предстоящих Игр в Италии из-за отсутствия нейтрального статуса.
Также в ролике представлены бронзовый призер Олимпиады-2022 в Пекине во фристайле Анастасия Смирнова и бронзовый призер Игр-2018 в шорт-треке Семен Елистратов.
Олимпийские игры пройдут 6-22 февраля, в них примут участие 13 российских атлетов.
Фигуристы Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Тотьмянину и Маринина включили в ролик МОК об Олимпиаде-2006
Лыжные гонкиСпортАлександр БольшуновАнастасия СмирноваСемён ЕлистратовМеждународный олимпийский комитет (МОК)
 
