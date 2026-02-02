Шайба Барбашева не спасла "Вегас" от поражения в матче НХЛ

Встреча в Анахайме завершилась со счетом 4:3 (1:0, 2:1, 1:2) в пользу хозяев, у которых отличились Крис Крайдер (14-я и 22-я минуты), Каттер Готье (25) и Райан Пейлинг (59). В составе проигравших шайбы забросили Митч Марнер (30), россиянин Иван Барбашев (51) и Томаш Гертл (60).