Шайба Барбашева не спасла "Вегас" от поражения в матче НХЛ

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. "Вегас Голден Найтс" уступил "Анахайм Дакс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
02 февраля 2026 • начало в 05:30
Завершен
13:21 • Крис Крайдер
(Райан Пелинг, Павел Минтюков)
21:10 • Крис Крайдер
24:32 • Каттер Готье
(Джексон Лакомб, Beckett Sennecke)
58:53 • Райан Пелинг
29:47 • Митчелл Марнер
(Марк Стоун, Павел Дорофеев)
50:40 • Иван Барбашев
59:54 • Томаш Гертл
(Марк Стоун)
Встреча в Анахайме завершилась со счетом 4:3 (1:0, 2:1, 1:2) в пользу хозяев, у которых отличились Крис Крайдер (14-я и 22-я минуты), Каттер Готье (25) и Райан Пейлинг (59). В составе проигравших шайбы забросили Митч Марнер (30), россиянин Иван Барбашев (51) и Томаш Гертл (60).
Барбашев отметился голом в третьем матче подряд, теперь на его счету 38 очков (15 шайб + 23 передачи) в 55 матчах. Также по голевой передаче отдали россияне Павел Дорофеев ("Вегас") и Павел Минтюков ("Анахайм").
"Вегас" проиграл пятый матч подряд и с 64 очками возглавляет таблицу Тихоокеанского дивизиона, "Анахайм" (61 очко) идет четвертым.