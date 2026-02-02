Рейтинг@Mail.ru
Василевский подрался с голкипером "Бостона" в матче НХЛ
Хоккей
 
07:47 02.02.2026
Василевский подрался с голкипером "Бостона" в матче НХЛ
Василевский подрался с голкипером "Бостона" в матче НХЛ - РИА Новости Спорт, 02.02.2026
Василевский подрался с голкипером "Бостона" в матче НХЛ
Российский голкипер "Тампа-Бэй Лайтнинг" Андрей Василевский подрался с вратарем "Бостон Брюинз" Джереми Свэйманом в матче регулярного чемпионата Национальной... РИА Новости Спорт, 02.02.2026
Василевский подрался с голкипером "Бостона" в матче НХЛ

Вратарь "Тампы" Василевский подрался с голкипером "Бостона" Свэйманом

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Российский голкипер "Тампа-Бэй Лайтнинг" Андрей Василевский подрался с вратарем "Бостон Брюинз" Джереми Свэйманом в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В ночь на понедельник "Тампа" обыграла дома "Бостон" (6:5 Б) в матче стадионной серии НХЛ на открытом воздухе. В середине второго периода началась потасовка, в конце которой голкиперы также решили принять участие и вышли в центр площадки для драки. Василевский сумел нанести сопернику четыре удара левой рукой и повалить его на лед.
В январе аналогичный инцидент произошел с участием российского голкипера "Флориды Пантерз" Сергея Бобровского - он подрался с вратарем "Сан-Хосе Шаркс" Алексом Недельковичем. Та драка между вратарями стала первой в НХЛ с февраля 2020 года.
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
02 февраля 2026 • начало в 02:30
Закончен (Б)
Тампа-Бэй
6 : 51:0
Бостон
00:11 • Брэндон Хагель
(Никита Кучеров, Даррен Рэддиш)
30:26 • Оливер Бьеркстранд
(Брэндон Хагель, Джейк Гентцель)
35:50 • Даррен Рэддиш
(Никита Кучеров, Брэндон Хагель)
36:13 • Ник Пол
(Джейк Гентцель, Никита Кучеров)
51:50 • Никита Кучеров
(Райан Макдонаф, Эрик Чернак)
65:01 • Джейк Гентцель (П)
11:24 • Алекс Стивз
(Майкл Эйсимонт)
15:36 • Морган Гики
(Чарли Макэвой, Йонатан Аспирот)
18:03 • Виктор Арвидссон
(Чарли Макэвой, Морган Гики)
22:22 • Мэтт Пойтрас
(Марк Кастелич)
28:18 • Морган Гики
(Давид Пастрняк, Марат Хуснутдинов)
