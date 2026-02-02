Василевский подрался с голкипером "Бостона" в матче НХЛ

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Российский голкипер "Тампа-Бэй Лайтнинг" Андрей Василевский подрался с вратарем "Бостон Брюинз" Джереми Свэйманом в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В ночь на понедельник "Тампа" обыграла дома "Бостон" (6:5 Б) в матче стадионной серии НХЛ на открытом воздухе. В середине второго периода началась потасовка, в конце которой голкиперы также решили принять участие и вышли в центр площадки для драки. Василевский сумел нанести сопернику четыре удара левой рукой и повалить его на лед.
В январе аналогичный инцидент произошел с участием российского голкипера "Флориды Пантерз" Сергея Бобровского - он подрался с вратарем "Сан-Хосе Шаркс" Алексом Недельковичем. Та драка между вратарями стала первой в НХЛ с февраля 2020 года.
02 февраля 2026 • начало в 02:30
Закончен (Б)
00:11 • Брэндон Хагель
30:26 • Оливер Бьеркстранд
35:50 • Даррен Рэддиш
36:13 • Ник Пол
51:50 • Никита Кучеров
65:01 • Джейк Гентцель (П)
11:24 • Алекс Стивз
15:36 • Морган Гики
(Чарли Макэвой, Йонатан Аспирот)
18:03 • Виктор Арвидссон
22:22 • Мэтт Пойтрас
28:18 • Морган Гики
(Давид Пастрняк, Марат Хуснутдинов)