Экс-боец UFC упрекнул болельщиков в Узбекистане в неуважении к гимну России
Единоборства
 
15:15 02.02.2026
Экс-боец UFC упрекнул болельщиков в Узбекистане в неуважении к гимну России
Экс-боец UFC упрекнул болельщиков в Узбекистане в неуважении к гимну России - РИА Новости Спорт, 02.02.2026
Экс-боец UFC упрекнул болельщиков в Узбекистане в неуважении к гимну России
Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Денис Тюлюлин сделал замечание узбекистанским болельщикам, не вставшим во время гимна России, по ходу... РИА Новости Спорт, 02.02.2026
2026
спорт, денис тюлюлин, ufc
Единоборства, Спорт, Денис Тюлюлин, UFC
Экс-боец UFC упрекнул болельщиков в Узбекистане в неуважении к гимну России

Боец ММА Тюлюлин сделал замечание фанатам в Узбекистане за неуважение к гимну РФ

Денис Тюлюлин - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Денис Тюлюлин сделал замечание узбекистанским болельщикам, не вставшим во время гимна России, по ходу турнира организации Prime FL в Ташкенте.
В рамках турнира Тюлюлин проиграл единогласным решением судей местному бойцу Бобуру Курбонову.
«
"Единственное замечание, которое я хотел бы озвучить: в моей стране, когда на турнирах играет гимн Узбекистана, люди встают тоже", - приводит слова Тюлюлина YouTube-канал Prime FL.
Его соперник принес извинения за болельщиков на арене. "За это я извиняюсь, брат. Не все люди одинаковые", - сказал Курбонов.
Тюлюлину 37 лет, на его счету в профессиональных единоборствах 10 побед, 10 поражений, еще один бой признан несостоявшимся.
Россиянин Тюлюлин уступил американцу на турнире UFC в Абу-Даби
Единоборства
 
