"Спартак" одержал третью победу подряд в КХЛ

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Московский "Спартак" на выезде обыграл череповецкую "Северсталь" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

"Спартак" выиграл третий матч кряду в КХЛ и идет на шестом месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 62 очка. "Северсталь" (70 очков) располагается на втором месте.