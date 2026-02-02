"Спартак" одержал третью победу подряд в КХЛ

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Московский "Спартак" на выезде обыграл череповецкую "Северсталь" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча прошла в Череповце и завершилась со счетом 5:1 (3:0, 0:1, 2:0) в пользу гостей, в составе которых шайбы забросили Никита Коростелев (6-я минута), Джозеф Кин (12), Данил Пивчулин (18), Брэндон Биро (42) и Герман Рубцов (52). У "Северстали" отличился Николай Буренов (37).
02 февраля 2026 • начало в 19:30
Завершен
16:53 • Николай Буренов
(Никита Камалов, Николай Чебыкин)
05:08 • Никита Коростелев
(Андрей Миронов, Брэндон Биро)
11:51 • Джоуи Кин
17:59 • Danil Pivchulin
01:31 • Брэндон Биро
11:09 • Герман Рубцов
(Даниил Гутик, Михаил Мальцев)
Главный тренер "Спартака" Алексей Жамнов отсутствовал на скамейке команды. В среду у специалиста родился сын, после этого он пропустил домашние матчи против тольяттинской "Лады" и петербургского СКА.
"Спартак" второй раз за сезон обыграл "Северсталь" в матче КХЛ и сравнял счет в серии очных противостояний в текущем чемпионате - 2-2. Главный тренер череповчан Андрей Козырев провел 200-й матч в КХЛ.
"Спартак" выиграл третий матч кряду в КХЛ и идет на шестом месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 62 очка. "Северсталь" (70 очков) располагается на втором месте.
В следующем матче чемпионата "Спартак" 4 февраля на выезде сыграет против ярославского "Локомотива", "Северсталь" днем позднее примет петербургский СКА.