Рейтинг@Mail.ru
СКА покажет хорошую игру в плей-офф КХЛ, считает Крикунов - РИА Новости Спорт, 02.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
14:25 02.02.2026 (обновлено: 14:40 02.02.2026)
https://ria.ru/20260202/ska-2071719469.html
СКА покажет хорошую игру в плей-офф КХЛ, считает Крикунов
СКА покажет хорошую игру в плей-офф КХЛ, считает Крикунов - РИА Новости Спорт, 02.02.2026
СКА покажет хорошую игру в плей-офф КХЛ, считает Крикунов
Санкт-петербургский СКА набирает форму и покажет хорошую игру во время плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), заявил РИА Новости заслуженный тренер... РИА Новости Спорт, 02.02.2026
2026-02-02T14:25:00+03:00
2026-02-02T14:40:00+03:00
хоккей
спорт
россия
москва
владимир крикунов
игорь ларионов
ска (санкт-петербург)
континентальная хоккейная лига (кхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/88867/72/888677287_0:0:650:367_1920x0_80_0_0_a62da718daa5bb0dd12244e14febb1e9.jpg
https://ria.ru/20260128/krikunov-2070721726.html
россия
москва
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/88867/72/888677287_24:0:641:463_1920x0_80_0_0_3138c07b16ac9f316247d99d969937c9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, россия, москва, владимир крикунов, игорь ларионов, ска (санкт-петербург), континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Россия, Москва, Владимир Крикунов, Игорь Ларионов, СКА (Санкт-Петербург), Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
СКА покажет хорошую игру в плей-офф КХЛ, считает Крикунов

Крикунов: СКА вышел из ямы и покажет хорошую игру в плей-офф КХЛ

© Фото : официальный сайт ХК "Нефтехимик"Владимир Крикунов
Владимир Крикунов - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© Фото : официальный сайт ХК "Нефтехимик"
Владимир Крикунов. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 фев - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Санкт-петербургский СКА набирает форму и покажет хорошую игру во время плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), заявил РИА Новости заслуженный тренер России Владимир Крикунов.
Петербуржцы в воскресенье в Москве в серии буллитов уступили ЦСКА - 2:3. СКА потерпел седьмое поражение подряд и установил клубный антирекорд по этому показателю.
«
"Это решает руководство клуба, а не вы и не я, - сказал Крикунов в ответ на вопрос о кредите доверия у главного тренера СКА Игоря Ларионова. - Я считаю, что у команды был спад, шесть поражений подряд просто так не бывают, это чистый спад. При этом с ЦСКА они сыграли очень хорошо, очень достойно. Если бы они выиграли, ничего удивительного бы не было. По большому счету, они не проиграли: в основное время сыграли вничью, в овертайме - тоже, а уступили только по буллитам. Это была хорошая игра".
"Да, они проиграли шесть матчей подряд, но теперь выйдут из этой ямы и пойдут дальше. Я думаю, что плей-офф у них будет очень хороший", - отметил собеседник агентства.
СКА с 54 очками идет на восьмом месте в таблице Западной конференции.
Игорь Ларионов - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Крикунов оценил вероятность увольнения Ларионова из СКА
28 января, 11:31
 
ХоккейСпортРоссияМоскваВладимир КрикуновИгорь ЛарионовСКА (Санкт-Петербург)КХЛ 2025-2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Нефтехимик
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Северсталь
    Спартак Москва
    1
    5
  • Футбол
    Завершен
    Удинезе
    Рома
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Мальорка
    Севилья
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Сандерленд
    Бернли
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Каза Пия
    Порту
    2
    1
  • Хоккей
    2-й период
    Вашингтон
    Айлендерс
    2
    1
  • Хоккей
    2-й период
    Питтсбург
    Оттава
    1
    1
  • Хоккей
    2-й период
    Флорида
    Баффало
    2
    3
  • Хоккей
    1-й период
    Миннесота
    Монреаль
    2
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала