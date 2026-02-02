СКА покажет хорошую игру в плей-офф КХЛ, считает Крикунов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 фев - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Санкт-петербургский СКА набирает форму и покажет хорошую игру во время плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), заявил РИА Новости заслуженный тренер России Владимир Крикунов.
"Это решает руководство клуба, а не вы и не я, - сказал Крикунов в ответ на вопрос о кредите доверия у главного тренера СКА Игоря Ларионова. - Я считаю, что у команды был спад, шесть поражений подряд просто так не бывают, это чистый спад. При этом с ЦСКА они сыграли очень хорошо, очень достойно. Если бы они выиграли, ничего удивительного бы не было. По большому счету, они не проиграли: в основное время сыграли вничью, в овертайме - тоже, а уступили только по буллитам. Это была хорошая игра".
"Да, они проиграли шесть матчей подряд, но теперь выйдут из этой ямы и пойдут дальше. Я думаю, что плей-офф у них будет очень хороший", - отметил собеседник агентства.
СКА с 54 очками идет на восьмом месте в таблице Западной конференции.
