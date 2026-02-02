"Сибирь" по буллитам обыграла "Ак Барс"

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Казанский "Ак Барс" в серии буллитов проиграл новосибирской "Сибири" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, которая прошла в понедельник в Новосибирске, завершилась победой хозяев со счетом 3:2 (0:2, 2:0, 0:0, 1:0). В основное время у "Ак Барса" шайбы забросили Илья Сафонов (4-я минута) и Алексей Пустозеров (17). Голы новосибирцев в активе Антона Косолапова (28) и Максима Сушко (36). Буллиты в послематчевой серии сумели реализовать только хоккеисты "Сибири" - Андрей Локтионов и Косолапов.
02 февраля 2026 • начало в 15:30
Закончен (Б)
07:35 • Anton Kosolapov
15:30 • Максим Сушко
03:24 • Илья Сафонов
16:27 • Алексей Пустозеров
"Ак Барс" с 73 очками идет на втором месте в таблице Восточной конференции, где "Сибирь", набрав 51 балл, располагается на восьмой позиции. В следующем матче новосибирцы 4 февраля примут нижнекамский "Нефтехимик", а казанская команда в тот же день на выезде сыграет с челябинским "Трактором".