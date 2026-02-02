Рейтинг@Mail.ru
"Сибирь" по буллитам обыграла "Ак Барс" - РИА Новости Спорт, 02.02.2026
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
18:01 02.02.2026
https://ria.ru/20260202/sibir-2071777680.html
"Сибирь" по буллитам обыграла "Ак Барс"
"Сибирь" по буллитам обыграла "Ак Барс" - РИА Новости Спорт, 02.02.2026
"Сибирь" по буллитам обыграла "Ак Барс"
Казанский "Ак Барс" в серии буллитов проиграл новосибирской "Сибири" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 02.02.2026
2026-02-02T18:01:00+03:00
2026-02-02T18:01:00+03:00
хоккей
новосибирск
илья сафонов
алексей пустозеров
максим сушко
сибирь
ак барс
нефтехимик
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1a/2070426832_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_fca5c1e2e6c497017f827b7b5f6c99b3.jpg
https://ria.ru/20260202/barys-2071724424.html
новосибирск
новосибирск, илья сафонов, алексей пустозеров, максим сушко, сибирь, ак барс, нефтехимик, континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Новосибирск, Илья Сафонов, Алексей Пустозеров, Максим Сушко, Сибирь, Ак Барс, Нефтехимик, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
"Сибирь" по буллитам обыграла "Ак Барс"

"Сибирь" по буллитам обыграла "Ак Барс" в матче КХЛ

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкХоккей. КХЛ. "Ак Барс" (Казань) - "Сибирь" (Новосибирск)
Хоккей. КХЛ. Ак Барс (Казань) - Сибирь (Новосибирск) - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Хоккей. КХЛ. "Ак Барс" (Казань) - "Сибирь" (Новосибирск). Архивное фото
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Казанский "Ак Барс" в серии буллитов проиграл новосибирской "Сибири" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, которая прошла в понедельник в Новосибирске, завершилась победой хозяев со счетом 3:2 (0:2, 2:0, 0:0, 1:0). В основное время у "Ак Барса" шайбы забросили Илья Сафонов (4-я минута) и Алексей Пустозеров (17). Голы новосибирцев в активе Антона Косолапова (28) и Максима Сушко (36). Буллиты в послематчевой серии сумели реализовать только хоккеисты "Сибири" - Андрей Локтионов и Косолапов.
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
02 февраля 2026 • начало в 15:30
Закончен (Б)
Сибирь
3 : 21:0
Ак Барс
07:35 • Anton Kosolapov
(Чейз Приски, Тэйлор Бек)
15:30 • Максим Сушко
(Андрей Локтионов)
03:24 • Илья Сафонов
(Артем Галимов, Никита Лямкин)
16:27 • Алексей Пустозеров
(Александр Барабанов, Никита Лямкин)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Ак Барс" с 73 очками идет на втором месте в таблице Восточной конференции, где "Сибирь", набрав 51 балл, располагается на восьмой позиции. В следующем матче новосибирцы 4 февраля примут нижнекамский "Нефтехимик", а казанская команда в тот же день на выезде сыграет с челябинским "Трактором".
"Барыс" потерпел шестое поражение подряд в КХЛ, уступив "Амуру"
"Барыс" потерпел шестое поражение подряд в КХЛ, уступив "Амуру"
Вчера, 14:44
 
ХоккейНовосибирскИлья СафоновАлексей ПустозеровМаксим СушкоСибирьАк БарсНефтехимикКХЛ 2025-2026
 
Матч-центр
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
