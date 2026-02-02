Ласицкене восхитилась участием Шубенкова в "Ледниковом периоде"

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости, Андрей Симоненко. Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене выразила восхищение решением победителя и призера чемпионатов мира в беге на 110 метров с барьерами Сергея Шубенкова "выйти из зоны комфорта" и принять участие в телепроекте "Ледниковый период".