Ласицкене восхитилась участием Шубенкова в "Ледниковом периоде"
09:08 02.02.2026 (обновлено: 09:11 02.02.2026)
Ласицкене восхитилась участием Шубенкова в "Ледниковом периоде"
Ласицкене восхитилась участием Шубенкова в "Ледниковом периоде"
2026
Ласицкене восхитилась участием Шубенкова в "Ледниковом периоде"

Российский легкоатлет Сергей Шубенков
Российский легкоатлет Сергей Шубенков. Архивное фото
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости, Андрей Симоненко. Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене выразила восхищение решением победителя и призера чемпионатов мира в беге на 110 метров с барьерами Сергея Шубенкова "выйти из зоны комфорта" и принять участие в телепроекте "Ледниковый период".
В текущем сезоне телепроекта "Ледниковый период" Шубенков выступает в дуэте с экс-чемпионкой России в танцах на льду Елизаветой Худайбердиевой.
«
"В интернете увидела лишь одно выступление Сергея, - сказала Ласицкене РИА Новости. - Под песню "Мелодия", которую я очень люблю в исполнении Муслима Магомаева. Сережа - молодец! Восхищаюсь, что он не побоялся выйти из зоны комфорта. Сложно оценивать, как он выглядит на фоне остальных, так как я никого больше не смотрела. Но здорово, что он старается, а его партнерша Лиза доверяет ему поддержки и другие элементы. Главное, чтобы они сами получали удовольствие от постановок и того, что делают. Буду за них болеть!"
В воскресенье Ласицкене, ранее объявившая о том, что берет паузу в соревнованиях, стала гостьей традиционного московского турнира по прыжкам в высоту "Битва полов", в котором мужчины соревнуются с женщинами по специальной системе подсчета очков.
"Я пришла поддержать директора турнира Михаила Бутова, так как знаю, что организация легкоатлетических соревнований в нашей стране - дело непростое. К тому же "Битва полов" - родной для меня старт, ведь его придумал мой супруг Владас. Мне все понравилось: атмосфера, результаты, приехали иностранцы, я увидела многих спортсменов. Во время турнира не думала о том, что могла бы быть сейчас в секторе. Просто наслаждалась соревнованиями и яркими эмоциями, которые есть только на "Битве полов", - призналась олимпийская чемпионка.
