Ругани перешел из "Ювентуса" в "Фиорентину"
Футбол
 
19:18 02.02.2026
Ругани перешел из "Ювентуса" в "Фиорентину"
Ругани перешел из "Ювентуса" в "Фиорентину"
Ругани перешел из "Ювентуса" в "Фиорентину"
"Фиорентина" объявила на своем официальном сайте о переходе футболиста Даниэле Ругани из туринского "Ювентуса" на правах аренды. РИА Новости Спорт, 02.02.2026
спорт, даниэле ругани, ювентус, фиорентина
Футбол, Спорт, Даниэле Ругани, Ювентус, Фиорентина
Ругани перешел из "Ювентуса" в "Фиорентину"

Шестикратный чемпион Серии А Ругани перешел из "Ювентуса" в "Фиорентину"

Даниэле Ругани
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. "Фиорентина" объявила на своем официальном сайте о переходе футболиста Даниэле Ругани из туринского "Ювентуса" на правах аренды.
Аренда 31-летнего защитника предусматривает обязательство выкупа.
Ругани выступал за "Ювентус" с 2013 года. В составе команды он стал шестикратным чемпионом Италии, четырехкратным обладателем Кубка страны и двукратным победителем Суперкубка Италии. Также на правах аренды он выступал за итальянские "Эмполи", "Кальяри", французский "Ренн" и нидерландский "Аякс".
В активе Ругани семь матчей в составе сборной Италии.
Роналду не заявили на матч "Аль-Насра" после информации о бойкоте
