Ругани перешел из "Ювентуса" в "Фиорентину"
Ругани перешел из "Ювентуса" в "Фиорентину" - РИА Новости Спорт, 02.02.2026
Ругани перешел из "Ювентуса" в "Фиорентину"
"Фиорентина" объявила на своем официальном сайте о переходе футболиста Даниэле Ругани из туринского "Ювентуса" на правах аренды. РИА Новости Спорт, 02.02.2026
2026-02-02T19:18:00+03:00
2026-02-02T19:18:00+03:00
2026-02-02T19:18:00+03:00
Ругани перешел из "Ювентуса" в "Фиорентину"
Шестикратный чемпион Серии А Ругани перешел из "Ювентуса" в "Фиорентину"