Роналду бойкотирует следующий матч "Аль-Насра", пишут СМИ

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Футболист "Аль-Насра" Криштиану Роналду намерен бойкотировать следующий матч команды, сообщает A Bola.
По информации источника, 40-летний футболист недоволен тем, как Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии управляет клубом в сравнении с командами-соперниками, которые также находятся под его руководством. Португалец жалуется на недостаточное количество инвестиций в "Аль-Наср". В частности, автор статьи среди клубов-конкурентов выделяет лидера чемпионата страны "Аль-Хиляль", который в ближайшее время может подписать обладателя "Золотого мяча" француза Карима Бензема из "Аль-Иттихада".
Следующий матч идущий вторым в таблице "Аль-Наср" проведет 2 февраля, команда Жорже Жезуша сыграет на выезде против "Аль-Рияда" в рамках 20-го тура чемпионата Саудовской Аравии.
Роналду - пятикратный обладатель "Золотого мяча". Португалец является рекордсменом по количеству забитых голов в мировом футболе (961). Он представляет "Аль-Наср" с 2023 года и за это время забил 111 мячей в 127 матчах.
