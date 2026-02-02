Рейтинг@Mail.ru
Футбол
 
10:00 02.02.2026 (обновлено: 10:10 02.02.2026)
Роналду бойкотирует следующий матч "Аль-Насра", пишут СМИ
Футболист "Аль-Насра" Криштиану Роналду намерен бойкотировать следующий матч команды, сообщает A Bola. РИА Новости Спорт, 02.02.2026
Роналду бойкотирует следующий матч "Аль-Насра", пишут СМИ

A Bola: Роналду бойкотирует матч "Аль-Насра" из-за недовольства управлением

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Футболист "Аль-Насра" Криштиану Роналду намерен бойкотировать следующий матч команды, сообщает A Bola.
По информации источника, 40-летний футболист недоволен тем, как Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии управляет клубом в сравнении с командами-соперниками, которые также находятся под его руководством. Португалец жалуется на недостаточное количество инвестиций в "Аль-Наср". В частности, автор статьи среди клубов-конкурентов выделяет лидера чемпионата страны "Аль-Хиляль", который в ближайшее время может подписать обладателя "Золотого мяча" француза Карима Бензема из "Аль-Иттихада".
Денис Черышев - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
Переход Черышева в "Красаву" может привести к его "отмене", считает юрист
10:09
Следующий матч идущий вторым в таблице "Аль-Наср" проведет 2 февраля, команда Жорже Жезуша сыграет на выезде против "Аль-Рияда" в рамках 20-го тура чемпионата Саудовской Аравии.
Роналду - пятикратный обладатель "Золотого мяча". Португалец является рекордсменом по количеству забитых голов в мировом футболе (961). Он представляет "Аль-Наср" с 2023 года и за это время забил 111 мячей в 127 матчах.
Футбол. РПЛ. Матч Динамо - Зенит - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
Одноклубник Роналду может перейти в "Зенит"
Вчера, 18:43
 
ФутболСпортСаудовская АравияКриштиану РоналдуКарим БенземаЖорже ЖезушАль-Хиляль (Эр-Рияд)Аль-Наср
 
