Вратарь "Спартака" пропустит месяц из-за травмы - РИА Новости Спорт, 02.02.2026
Футбол
 
18:53 02.02.2026 (обновлено: 19:22 02.02.2026)
Вратарь "Спартака" пропустит месяц из-за травмы
Вратарь "Спартака" пропустит месяц из-за травмы
Вратарь московского футбольного клуба "Спартак" Илья Помазун получил повреждение, из-за которого пропустит около месяца, сообщили журналистам в пресс-службе...
футбол
спорт
оаэ
илья помазун
руслан пичиенко
спартак москва
пюник (ереван)
российская премьер-лига (рпл)
спорт, оаэ, илья помазун, руслан пичиенко, спартак москва, пюник (ереван), российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Спорт, ОАЭ, Илья Помазун, Руслан Пичиенко, Спартак Москва, Пюник (Ереван), Российская премьер-лига (РПЛ)
Илья Помазун
Илья Помазун. Архивное фото
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Вратарь московского футбольного клуба "Спартак" Илья Помазун получил повреждение, из-за которого пропустит около месяца, сообщили журналистам в пресс-службе "красно-белых".
"Спартак" готовится ко второй части сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) в ОАЭ. Ближайший товарищеский матч команда проведет 3 февраля против армянского "Пюника".
"Илья Помазун в ходе сбора получил повреждение мышц голени. Игрок еще пройдет дообследование. Предварительные сроки восстановления - около месяца. В расположение команды для участия в тренировочном процессе вернулся вратарь Руслан Пичиенко", - сообщили в пресс-службе "Спартака".
Обновленная эмблема Спартака, приуроченная к столетнему юбилею клуба - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Футболист "Спартака" покинул расположение клуба на сборах в ОАЭ
27 января, 17:32
 
