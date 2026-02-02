https://ria.ru/20260202/pomazun-2071787554.html
Вратарь "Спартака" пропустит месяц из-за травмы
Вратарь "Спартака" пропустит месяц из-за травмы - РИА Новости Спорт, 02.02.2026
Вратарь "Спартака" пропустит месяц из-за травмы
Вратарь московского футбольного клуба "Спартак" Илья Помазун получил повреждение, из-за которого пропустит около месяца, сообщили журналистам в пресс-службе... РИА Новости Спорт, 02.02.2026
2026-02-02T18:53:00+03:00
2026-02-02T18:53:00+03:00
2026-02-02T19:22:00+03:00
футбол
спорт
оаэ
илья помазун
руслан пичиенко
спартак москва
пюник (ереван)
российская премьер-лига (рпл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/11/1999879780_924:211:2952:1352_1920x0_80_0_0_0104d93bcc8bc19133eac898a61fa2a6.jpg
https://ria.ru/20260127/spartak-2070607056.html
оаэ
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/11/1999879780_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_a7b97e447ccae7790f0bf222fa115a4a.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, оаэ, илья помазун, руслан пичиенко, спартак москва, пюник (ереван), российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Спорт, ОАЭ, Илья Помазун, Руслан Пичиенко, Спартак Москва, Пюник (Ереван), Российская премьер-лига (РПЛ)
Вратарь "Спартака" пропустит месяц из-за травмы
Вратарь "Спартака" Илья Помазун пропустит месяц из-за травмы