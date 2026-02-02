Рейтинг@Mail.ru
"Краснодар" отправил Перрена обратно во Францию
Футбол
 
22:35 02.02.2026
"Краснодар" отправил Перрена обратно во Францию
Футбольный клуб "Краснодар" объявил в Telegram-канале о переходе французского полузащитника Гаэтана Перрена в "Лилль". РИА Новости Спорт, 02.02.2026
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Футбольный клуб "Краснодар" объявил в Telegram-канале о переходе французского полузащитника Гаэтана Перрена в "Лилль".
Как сообщается на сайте "Лилля", Перрен подписал контракт с клубом до 2028 года.
Ранее издание L'Equipe сообщило, что полузащитник на правах в аренды вернется в "Осер", за который выступал с 2021 по 2025 год.
Перрену 29 лет. Француз был куплен "Краснодаром" у "Осера" в июле 2025 года. Он подписал трехлетний контракт с чемпионами России. По информации СМИ, сумма трансфера составила 5 млн евро. В текущем сезоне он провел 20 матчей за "Краснодар" в различных турнирах и забил два мяча.
