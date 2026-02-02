https://ria.ru/20260202/perren-2071814375.html
"Краснодар" отправил Перрена обратно во Францию
Футбольный клуб "Краснодар" объявил в Telegram-канале о переходе французского полузащитника Гаэтана Перрена в "Лилль". РИА Новости Спорт, 02.02.2026
Перрен перешел из "Краснодара" в "Лилль"