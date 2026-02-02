https://ria.ru/20260202/perren-2071755471.html
СМИ: "Краснодар" вернул купленного летом француза в аренду в "Осер"
СМИ: "Краснодар" вернул купленного летом француза в аренду в "Осер" - РИА Новости Спорт, 02.02.2026
СМИ: "Краснодар" вернул купленного летом француза в аренду в "Осер"
Полузащитник Гаэтан Перрен на правах аренды вернулся из российского футбольного клуба "Краснодар" во французский "Осер", сообщает L'Equipe. РИА Новости Спорт, 02.02.2026
2026-02-02T16:44:00+03:00
2026-02-02T16:44:00+03:00
2026-02-02T16:46:00+03:00
футбол
спорт
россия
гаэтан перрен
осер
краснодар
чемпионат франции по футболу (лига 1)
слухи и трансферы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030778728_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d18e102e105197886008325efbfaf50d.jpg
https://ria.ru/20260127/krasnodar-2070614120.html
россия
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030778728_136:0:1273:853_1920x0_80_0_0_d4951e224762861665bc83da052bac01.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, россия, гаэтан перрен, осер, краснодар, чемпионат франции по футболу (лига 1), слухи и трансферы
Футбол, Спорт, Россия, Гаэтан Перрен, Осер, Краснодар, Чемпионат Франции по футболу (Лига 1), Слухи и трансферы
СМИ: "Краснодар" вернул купленного летом француза в аренду в "Осер"
"Краснодар" вернул Перрена во французский "Осер" на правах аренды