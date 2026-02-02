Рейтинг@Mail.ru
СМИ: "Краснодар" вернул купленного летом француза в аренду в "Осер" - РИА Новости Спорт, 02.02.2026
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
16:44 02.02.2026 (обновлено: 16:46 02.02.2026)
СМИ: "Краснодар" вернул купленного летом француза в аренду в "Осер"
СМИ: "Краснодар" вернул купленного летом француза в аренду в "Осер" - РИА Новости Спорт, 02.02.2026
СМИ: "Краснодар" вернул купленного летом француза в аренду в "Осер"
Полузащитник Гаэтан Перрен на правах аренды вернулся из российского футбольного клуба "Краснодар" во французский "Осер", сообщает L'Equipe. РИА Новости Спорт, 02.02.2026
футбол
спорт
россия
гаэтан перрен
осер
краснодар
чемпионат франции по футболу (лига 1)
слухи и трансферы
россия
спорт, россия, гаэтан перрен, осер, краснодар, чемпионат франции по футболу (лига 1), слухи и трансферы
Футбол, Спорт, Россия, Гаэтан Перрен, Осер, Краснодар, Чемпионат Франции по футболу (Лига 1), Слухи и трансферы
СМИ: "Краснодар" вернул купленного летом француза в аренду в "Осер"

"Краснодар" вернул Перрена во французский "Осер" на правах аренды

© Соцсети "Краснодара"Гаэтан Перрен
Гаэтан Перрен - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© Соцсети "Краснодара"
Гаэтан Перрен. Архивное фото
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Полузащитник Гаэтан Перрен на правах аренды вернулся из российского футбольного клуба "Краснодар" во французский "Осер", сообщает L'Equipe.
Отмечается, что о сделке будет объявлено в понедельник. Аренда Перрена предусматривает опцию выкупа в том случае, если "Осеру", в настоящий момент занимающему предпоследнее место в турнирной таблице Лиги 1, удастся избежать вылета в Лигу 2.
Перрену 29 лет. Француз был куплен "Краснодаром" у "Осера" в июле 2025 года за 5 млн евро и подписал трехлетний контракт с чемпионами России. В текущем сезоне он провел 20 матчей за "Краснодар" в различных турнирах и забил два мяча.
"Краснодар" обыграл "Елимай" в товарищеском матче
27 января, 17:58
 
Футбол Спорт Россия Гаэтан Перрен Осер Краснодар Чемпионат Франции по футболу (Лига 1) Футбольные трансферы и слухи
 
