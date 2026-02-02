Тренер "Филадельфии" объяснил, почему Мичков мало играет в матчах

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Филадельфия Флайерз" Рик Токкет заявил, что малое игровое время нападающего команды Матвея Мичкова связано с его плохой формой и недостаточной работой на тренировках.

В последних семи матчах Мичков лишь дважды сыграл больше 15 минут. В последнем матче он провел на льду чуть более 10 минут и не отметился результативными действиями. Всего на счету россиянина в текущем сезоне 53 матча и 28 очков (13 голов + 15 передач).