Малинин на Олимпиаде будет носить шнурки, подаренные Овечкиным

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Двукратный чемпион мира по фигурному катанию американец с русскими корнями Илья Малинин на Олимпийских играх в Италии будет носить шнурки, подаренные ему хоккеистом Александром Овечкиным, сообщил в соцсети Х журналист CBC Девин Эру со ссылкой на заявление самого спортсмена.
В понедельник на первой тренировке в Милане спортсмен вышел на лед в коньках с желто-золотыми шнурками, которые носит форвард "Вашингтон Кэпиталз". После занятия Малинин заявил, что шнурки ему подарил сам хоккеист. По словам фигуриста, он будет их носить на протяжении всей Олимпиады.
Малинину 21 год, он является двукратным чемпионом мира и рекордсменом по набранным баллам за произвольную программу. Родился в США в семье фигуристов Татьяны Малининой и Романа Скорнякова. Спортсмены являются уроженцами России, в 1990-х они стали представлять Узбекистан, с 1998 года проживают в США.
Олимпийские игры пройдут 6-22 февраля в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо. Приглашение для участия в соревнованиях в нейтральном статусе получили и приняли 13 российских спортсменов.