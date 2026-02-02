Рейтинг@Mail.ru
Малинин на Олимпиаде будет носить шнурки, подаренные Овечкиным - РИА Новости Спорт, 02.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
16:08 02.02.2026
https://ria.ru/20260202/malinin-2071747829.html
Малинин на Олимпиаде будет носить шнурки, подаренные Овечкиным
Малинин на Олимпиаде будет носить шнурки, подаренные Овечкиным - РИА Новости Спорт, 02.02.2026
Малинин на Олимпиаде будет носить шнурки, подаренные Овечкиным
Двукратный чемпион мира по фигурному катанию американец с русскими корнями Илья Малинин на Олимпийских играх в Италии будет носить шнурки, подаренные ему... РИА Новости Спорт, 02.02.2026
2026-02-02T16:08:00+03:00
2026-02-02T16:08:00+03:00
фигурное катание
спорт
милан
сша
италия
илья малинин
александр овечкин
вашингтон кэпиталз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/10/1940356099_0:96:720:501_1920x0_80_0_0_8242784333ca1186bf6afd11bf8faf62.jpg
https://ria.ru/20260123/gumennik-2069955039.html
милан
сша
италия
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/10/1940356099_0:65:720:605_1920x0_80_0_0_e7906135a7a50f88c9c245fcf1becd19.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, милан, сша, италия, илья малинин, александр овечкин, вашингтон кэпиталз
Фигурное катание, Спорт, Милан, США, Италия, Илья Малинин, Александр Овечкин, Вашингтон Кэпиталз
Малинин на Олимпиаде будет носить шнурки, подаренные Овечкиным

Малинин на Олимпиаде будет носить шнурки, подаренные хоккеистом Овечкиным

© Фото : соцсети МалининаАлександр Овечкин и Илья Малинин
Александр Овечкин и Илья Малинин - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© Фото : соцсети Малинина
Александр Овечкин и Илья Малинин. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Двукратный чемпион мира по фигурному катанию американец с русскими корнями Илья Малинин на Олимпийских играх в Италии будет носить шнурки, подаренные ему хоккеистом Александром Овечкиным, сообщил в соцсети Х журналист CBC Девин Эру со ссылкой на заявление самого спортсмена.
В понедельник на первой тренировке в Милане спортсмен вышел на лед в коньках с желто-золотыми шнурками, которые носит форвард "Вашингтон Кэпиталз". После занятия Малинин заявил, что шнурки ему подарил сам хоккеист. По словам фигуриста, он будет их носить на протяжении всей Олимпиады.
Малинину 21 год, он является двукратным чемпионом мира и рекордсменом по набранным баллам за произвольную программу. Родился в США в семье фигуристов Татьяны Малининой и Романа Скорнякова. Спортсмены являются уроженцами России, в 1990-х они стали представлять Узбекистан, с 1998 года проживают в США.
Олимпийские игры пройдут 6-22 февраля в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо. Приглашение для участия в соревнованиях в нейтральном статусе получили и приняли 13 российских спортсменов.
Петр Гуменник и Илья Малинин - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
"Грохнет американца?" Почему у Гуменника есть шансы выиграть Олимпиаду
23 января, 19:15
 
Фигурное катаниеСпортМиланСШАИталияИлья МалининАлександр ОвечкинВашингтон Кэпиталз
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Нефтехимик
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Северсталь
    Спартак Москва
    1
    5
  • Футбол
    Завершен
    Удинезе
    Рома
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Мальорка
    Севилья
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Сандерленд
    Бернли
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Каза Пия
    Порту
    2
    1
  • Хоккей
    2-й период
    Вашингтон
    Айлендерс
    2
    1
  • Хоккей
    2-й период
    Питтсбург
    Оттава
    1
    1
  • Хоккей
    2-й период
    Флорида
    Баффало
    2
    3
  • Хоккей
    1-й период
    Миннесота
    Монреаль
    2
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала