Голдин набрал первые очки в НБА
Баскетбол
Баскетбол
 
08:38 02.02.2026
Голдин набрал первые очки в НБА
Голдин набрал первые очки в НБА
"Майами Хит" обыграл "Чикаго Буллз" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). РИА Новости Спорт, 02.02.2026
Голдин набрал первые очки в НБА

Голдин набрал первые очки в НБА и помог "Майами" обыграть "Чикаго"

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. "Майами Хит" обыграл "Чикаго Буллз" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
НБА
02 февраля 2026 • начало в 02:00
Завершен
Майами
134 : 91
Чикаго
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча в Майами завершилась со счетом 134:91 (34:13, 28:27, 39:22, 33:29) в пользу хозяев. Самыми результативными игроками на площадке стали Бэм Адебайо и Пелле Ларссон из "Майами", на счету которых по 20 очков. В составе соперника больше всех очков набрал Коби Уайт (16).
Российский центровой "Майами" Владислав Голдин провел второй матч в НБА и впервые набрал очки (4). За семь минут на паркете 24-летний игрок также сделал один подбор, один блокшот, отдал одну передачу и совершил три фола.
Голдин не был выбран на драфте НБА 2025 года, но после него подписал двусторонний контракт с "Майами". Россиянин в прошлом сезоне выступал за "Мичиган Вулверинз" в Национальной ассоциации студенческого спорта США (NCAA) и вместе с клубом дошел до стадии третьего раунда "Мартовского безумия".
"Майами" с 27 победами и 24 поражениями занимает седьмое место в таблице Восточной конференции, "Чикаго" (24-26) идет девятым.
Результаты других матчей игрового дня:
  • "Вашингтон Уизардс" - "Сакраменто Кингз" - 116:112;
  • "Торонто Рэпторс" - "Юта Джаз" - 107:100;
  • "Нью-Йорк Никс" - "Лос-Анджелес Лейкерс" - 112:100;
  • "Финикс Санз" - "Лос-Анджелес Клипперс" - 93:117;
  • "Портленд Трэйл Блейзерс" - "Кливленд Кавальерс" - 111:130;
  • "Сан-Антонио Спёрс" - "Орландо Мэджик" - 112:103;
  • "Денвер Наггетс" - "Оклахома-Сити Тандер" - 111:121.
Российский баскетболист Бруклин Нетс Егор Демин - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
Русский баскетболист установил рекорд НБА: что натворил Демин?
31 января, 22:05
 
Баскетбол
 
Матч-центр
 
