Голдин набрал первые очки в НБА

Голдин не был выбран на драфте НБА 2025 года, но после него подписал двусторонний контракт с "Майами". Россиянин в прошлом сезоне выступал за "Мичиган Вулверинз" в Национальной ассоциации студенческого спорта США (NCAA) и вместе с клубом дошел до стадии третьего раунда "Мартовского безумия".