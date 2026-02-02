Голдин набрал первые очки в НБА

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. "Майами Хит" обыграл "Чикаго Буллз" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Майами завершилась со счетом 134:91 (34:13, 28:27, 39:22, 33:29) в пользу хозяев. Самыми результативными игроками на площадке стали Бэм Адебайо и Пелле Ларссон из "Майами", на счету которых по 20 очков. В составе соперника больше всех очков набрал Коби Уайт (16).
Российский центровой "Майами" Владислав Голдин провел второй матч в НБА и впервые набрал очки (4). За семь минут на паркете 24-летний игрок также сделал один подбор, один блокшот, отдал одну передачу и совершил три фола.
Голдин не был выбран на драфте НБА 2025 года, но после него подписал двусторонний контракт с "Майами". Россиянин в прошлом сезоне выступал за "Мичиган Вулверинз" в Национальной ассоциации студенческого спорта США (NCAA) и вместе с клубом дошел до стадии третьего раунда "Мартовского безумия".
"Майами" с 27 победами и 24 поражениями занимает седьмое место в таблице Восточной конференции, "Чикаго" (24-26) идет девятым.
Результаты других матчей игрового дня:
- "Вашингтон Уизардс" - "Сакраменто Кингз" - 116:112;
- "Торонто Рэпторс" - "Юта Джаз" - 107:100;
- "Нью-Йорк Никс" - "Лос-Анджелес Лейкерс" - 112:100;
- "Финикс Санз" - "Лос-Анджелес Клипперс" - 93:117;
- "Портленд Трэйл Блейзерс" - "Кливленд Кавальерс" - 111:130;
- "Сан-Антонио Спёрс" - "Орландо Мэджик" - 112:103;
- "Денвер Наггетс" - "Оклахома-Сити Тандер" - 111:121.
