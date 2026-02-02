Рейтинг@Mail.ru
"Атлетико" купил Лукмана у "Аталанты" - РИА Новости Спорт, 02.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
22:08 02.02.2026
https://ria.ru/20260202/lukman-2071810949.html
"Атлетико" купил Лукмана у "Аталанты"
"Атлетико" купил Лукмана у "Аталанты" - РИА Новости Спорт, 02.02.2026
"Атлетико" купил Лукмана у "Аталанты"
Полузащитник сборной Нигерии по футболу Адемола Лукман перешел из итальянской "Аталанты" в испанский "Атлетико", сообщается на официальном сайте мадридского... РИА Новости Спорт, 02.02.2026
2026-02-02T22:08:00+03:00
2026-02-02T22:08:00+03:00
футбол
спорт
адемола лукман
аталанта
атлетико (мадрид)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/02/2071810645_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_a8f7c70d140c5227af10fb0e4f6fbc2a.jpg
https://ria.ru/20260202/rugani-2071790932.html
https://ria.ru/20260202/futbol-2071800735.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/02/2071810645_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_b5c2dfe4fb872576becf2fb0b35e06a5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, адемола лукман, аталанта, атлетико (мадрид)
Футбол, Спорт, Адемола Лукман, Аталанта, Атлетико (Мадрид)
"Атлетико" купил Лукмана у "Аталанты"

Лучший футболист Африки 2024 года Лукман перешел в мадридский "Атлетико"

© Соцсети "Атлетико"Адемола Лукман
Адемола Лукман - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© Соцсети "Атлетико"
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Полузащитник сборной Нигерии по футболу Адемола Лукман перешел из итальянской "Аталанты" в испанский "Атлетико", сообщается на официальном сайте мадридского клуба.
Контракт Лукмана с новой командой рассчитан до 2030 года.
Даниэле Ругани - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
Ругани перешел из "Ювентуса" в "Фиорентину"
Вчера, 19:18
Ранее сообщил журналист Фабрицио Романо на своей странице в соцсети X, "Атлетико" заплатил за нигерийца 35 млн евро плюс 5 млн евро бонусами.
Лукману 28 лет. Он выступал за "Аталанту" с 2022 года и помог "нерадзурри" в сезоне-2023/24 выиграть Лигу Европы и завоевать первый еврокубковый трофей в истории команды из Бергамо. В финальном матче против леверкузенского "Байера" (3:0) Лукман оформил хет-трик. Всего Лукман провел за "Аталанту" 137 матчей и забил 55 мячей. Также он выступал за английские "Чарльтон", "Эвертон", "Фулхэм" и "Лестер", а также немецкий "Лейпциг".
На счету Лукмана 41 матч и 11 голов за сборную Нигерии. В 2024 году он был признан лучшим футболистом Африки.
Джанни Инфантино - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
"Джанни, ты мужик!" ФИФА готовит возвращение российского футбола?
Вчера, 20:30
 
ФутболСпортАдемола ЛукманАталантаАтлетико (Мадрид)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Нефтехимик
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Северсталь
    Спартак Москва
    1
    5
  • Футбол
    Завершен
    Удинезе
    Рома
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Мальорка
    Севилья
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Сандерленд
    Бернли
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Каза Пия
    Порту
    2
    1
  • Хоккей
    2-й период
    Вашингтон
    Айлендерс
    2
    1
  • Хоккей
    2-й период
    Питтсбург
    Оттава
    1
    1
  • Хоккей
    2-й период
    Флорида
    Баффало
    2
    3
  • Хоккей
    1-й период
    Миннесота
    Монреаль
    2
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала