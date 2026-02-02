https://ria.ru/20260202/lukman-2071810949.html
"Атлетико" купил Лукмана у "Аталанты"
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Полузащитник сборной Нигерии по футболу Адемола Лукман перешел из итальянской "Аталанты" в испанский "Атлетико", сообщается на официальном сайте мадридского клуба.
Контракт Лукмана с новой командой рассчитан до 2030 года.
Ранее сообщил журналист Фабрицио Романо на своей странице в соцсети X, "Атлетико" заплатил за нигерийца 35 млн евро плюс 5 млн евро бонусами.
Лукману 28 лет. Он выступал за "Аталанту" с 2022 года и помог "нерадзурри" в сезоне-2023/24 выиграть Лигу Европы и завоевать первый еврокубковый трофей в истории команды из Бергамо. В финальном матче против леверкузенского "Байера" (3:0) Лукман оформил хет-трик. Всего Лукман провел за "Аталанту" 137 матчей и забил 55 мячей. Также он выступал за английские "Чарльтон", "Эвертон", "Фулхэм" и "Лестер", а также немецкий "Лейпциг".
На счету Лукмана 41 матч и 11 голов за сборную Нигерии. В 2024 году он был признан лучшим футболистом Африки.