Руководство СКА пока доверяет Ларионову, считает Каменский
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
12:18 02.02.2026
https://ria.ru/20260202/larionov-2071679844.html
Руководство СКА пока доверяет Ларионову, считает Каменский
Руководство СКА пока доверяет Ларионову, считает Каменский - РИА Новости Спорт, 02.02.2026
Руководство СКА пока доверяет Ларионову, считает Каменский
Олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский заявил РИА Новости, что руководство петербургского хоккейного клуба СКА пока доверяет главному... РИА Новости Спорт, 02.02.2026
2026-02-02T12:18:00+03:00
2026-02-02T12:18:00+03:00
хоккей
спорт
москва
валерий каменский
игорь ларионов
ска (санкт-петербург)
цска
континентальная хоккейная лига (кхл)
москва
хоккей, москва, валерий каменский, игорь ларионов, ска (санкт-петербург), цска, континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Москва, Валерий Каменский, Игорь Ларионов, СКА (Санкт-Петербург), ЦСКА, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
Руководство СКА пока доверяет Ларионову, считает Каменский

Каменский: руководство СКА пока доверяет Ларионову, у команды все наладится

МОСКВА, 2 фев – РИА Новости, Олег Богатов. Олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский заявил РИА Новости, что руководство петербургского хоккейного клуба СКА пока доверяет главному тренеру Игорю Ларионову и вряд ли отправит его в отставку после серии неудач, игра команды постепенно должна наладиться.
Петербуржцы в воскресенье в Москве в серии буллитов уступили ЦСКА – 2:3. СКА потерпел седьмое поражение подряд и установил клубный антирекорд по этому показателю.
"Тяжело пройти ровно весь сезон. Команда молодая и только строится, поэтому у нее сейчас небольшой спад. Ничего страшного в этом нет, так бывает. Главное, что ребята стараются и борются. Я думаю, что у СКА все наладится. Тренерский штаб недавно поменялся, поэтому будут внесены какие-то коррективы. Талантливых ребят в СКА много, и все должно наладиться. Естественно, руководство клуба смотрит на результаты. Но я полагаю, что пока Игорю Ларионову доверяют, и думаю, что у команды все будет нормально", - сказал Каменский.
СКА с 54 очками идет на восьмом месте в таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Хоккей
 
