Руководство СКА пока доверяет Ларионову, считает Каменский

МОСКВА, 2 фев – РИА Новости, Олег Богатов. Олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский заявил РИА Новости, что руководство петербургского хоккейного клуба СКА пока доверяет главному тренеру Игорю Ларионову и вряд ли отправит его в отставку после серии неудач, игра команды постепенно должна наладиться.