Рейтинг@Mail.ru
"Салават Юлаев" обыграл "Нефтехимик", Кузнецов снова отметился ассистом - РИА Новости Спорт, 02.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
19:20 02.02.2026
https://ria.ru/20260202/kuznetsov--2071791088.html
"Салават Юлаев" обыграл "Нефтехимик", Кузнецов снова отметился ассистом
"Салават Юлаев" обыграл "Нефтехимик", Кузнецов снова отметился ассистом - РИА Новости Спорт, 02.02.2026
"Салават Юлаев" обыграл "Нефтехимик", Кузнецов снова отметился ассистом
Уфимский "Салават Юлаев" дома обыграл нижнекамский "Нефтехимик" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 02.02.2026
2026-02-02T19:20:00+03:00
2026-02-02T19:20:00+03:00
хоккей
спорт
евгений кузнецов
никита зоркин
евгений кулик
салават юлаев
нефтехимик
континентальная хоккейная лига (кхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0a/2067159088_0:155:1366:923_1920x0_80_0_0_97a880989e51a89cfebc859cb89966ae.jpg
https://ria.ru/20260202/sibir-2071777680.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0a/2067159088_0:0:1366:1026_1920x0_80_0_0_f8f71222ab36a4c52a4c4341eba4f3b2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, евгений кузнецов, никита зоркин, евгений кулик, салават юлаев, нефтехимик, континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Евгений Кузнецов, Никита Зоркин, Евгений Кулик, Салават Юлаев, Нефтехимик, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
"Салават Юлаев" обыграл "Нефтехимик", Кузнецов снова отметился ассистом

"Салават Юлаев" благодаря передаче Кузнецова обыграл "Нефтехимик" в матче КХЛ

© Фото : Соцсети "Салавата Юлаева" Нападающий уфимского "Салавата Юлаева" Евгений Кузнецов
Нападающий уфимского Салавата Юлаева Евгений Кузнецов - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© Фото : Соцсети "Салавата Юлаева"
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Уфимский "Салават Юлаев" дома обыграл нижнекамский "Нефтехимик" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча прошла в Уфе и завершилась со счетом 2:1 (1:0, 1:1, 0:0). В составе победителей шайбы забросили Никита Зоркин (4-я минута) и Евгений Кулик (32). У "Нефтехимика" отличился Никита Хоружев (26).
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
02 февраля 2026 • начало в 17:00
Завершен
Салават Юлаев
2 : 1
Нефтехимик
03:52 • Никита Зоркин
(Евгений Кузнецов, Владимир Бутузов)
11:06 • Евгений Кулик
(Егор Сучков)
05:40 • Никита Хоружев
(Матвей Заседа, Никита Хлыстов)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Обладатель Кубка Стэнли 2018 года Евгений Кузнецов, выступающий за "Салават Юлаев", отметился голевой передачей во втором матче подряд после восстановления от травмы. Всего на его счету 5 очков (1 гол + 4 передачи) в 7 матчах за уфимскую команду, с которой Кузнецов подписал контракт 5 января.
"Салават Юлаев" (58 очков) одержал пятую победу подряд и поднялся на пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, сместив "Нефтехимик" (57) на шестую строчку.
"Нефтехимик" 4 февраля в гостях сыграет с новосибирской "Сибирью" 4 февраля. "Салават Юлаев" свою следующую игру проведет после намеченного на 7-8 февраля Матча звезд КХЛ. 13 февраля команда примет магнитогорский "Металлург".
Хоккей. КХЛ. Ак Барс (Казань) - Сибирь (Новосибирск) - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
"Сибирь" по буллитам обыграла "Ак Барс"
Вчера, 18:01
 
ХоккейСпортЕвгений КузнецовНикита ЗоркинЕвгений КуликСалават ЮлаевНефтехимикКХЛ 2025-2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Нефтехимик
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Северсталь
    Спартак Москва
    1
    5
  • Футбол
    Завершен
    Удинезе
    Рома
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Мальорка
    Севилья
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Сандерленд
    Бернли
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Каза Пия
    Порту
    2
    1
  • Хоккей
    2-й период
    Вашингтон
    Айлендерс
    2
    1
  • Хоккей
    2-й период
    Питтсбург
    Оттава
    1
    1
  • Хоккей
    2-й период
    Флорида
    Баффало
    2
    3
  • Хоккей
    1-й период
    Миннесота
    Монреаль
    2
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала