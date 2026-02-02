"Салават Юлаев" обыграл "Нефтехимик", Кузнецов снова отметился ассистом

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Уфимский "Салават Юлаев" дома обыграл нижнекамский "Нефтехимик" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча прошла в Уфе и завершилась со счетом 2:1 (1:0, 1:1, 0:0). В составе победителей шайбы забросили Никита Зоркин (4-я минута) и Евгений Кулик (32). У "Нефтехимика" отличился Никита Хоружев (26).
02 февраля 2026 • начало в 17:00
Завершен
03:52 • Никита Зоркин
11:06 • Евгений Кулик
(Егор Сучков)
05:40 • Никита Хоружев
(Матвей Заседа, Никита Хлыстов)
Обладатель Кубка Стэнли 2018 года Евгений Кузнецов, выступающий за "Салават Юлаев", отметился голевой передачей во втором матче подряд после восстановления от травмы. Всего на его счету 5 очков (1 гол + 4 передачи) в 7 матчах за уфимскую команду, с которой Кузнецов подписал контракт 5 января.
"Салават Юлаев" (58 очков) одержал пятую победу подряд и поднялся на пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, сместив "Нефтехимик" (57) на шестую строчку.
Вчера, 18:01