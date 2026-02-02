Четыре очка Кучерова помогли "Тампе" обыграть "Бостон" в матче НХЛ

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Клуб "Тампа-Бэй Лайтнинг" обыграл по буллитам "Бостон Брюинз" в матче на открытом воздухе в рамках стадионной серии регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
02 февраля 2026 • начало в 02:30
Закончен (Б)
00:11 • Брэндон Хагель
30:26 • Оливер Бьеркстранд
35:50 • Даррен Рэддиш
36:13 • Ник Пол
51:50 • Никита Кучеров
65:01 • Джейк Гентцель (П)
11:24 • Алекс Стивз
15:36 • Морган Гики
(Чарли Макэвой, Йонатан Аспирот)
18:03 • Виктор Арвидссон
22:22 • Мэтт Пойтрас
28:18 • Морган Гики
(Давид Пастрняк, Марат Хуснутдинов)
Встреча прошла в Тампе на домашнем стадионе клуба Национальной футбольной лиги (NFL) "Тампа-Бэй Бакканирс" "Рэймонд Джеймс" и завершилась со счетом 6:5 (1:3, 3:2, 1:0, 0:0, 1:0) в пользу хозяев. У "молний" отличились Брэндон Хэйгел (1-я минута), Оливер Бьоркстранд (31), Даррен Рэдиш (36), Ник Пол (37) и Никита Кучеров (52). В составе проигравших шайбы забросили Алекс Стивз (12), Морган Гики (16, 29), Виктор Арвидссон (19), Мэттью Пойтрас (23). Единственный буллит в послематчевой серии реализовал форвард "Тампы" Джейк Гюнцель.
Кучеров также отдал три голевые передачи и был признан первой звездой матча. Всего на счету российского нападающего 86 очков (28 голов + 58 передач) в 49 матчах, он идет третьим в списке бомбардиров лиги текущего сезона. Российский голкипер "Тампы" Андрей Василевский отразил 29 из 34 бросков по воротам.
"Тампа" выиграла третий матч подряд и с 74 очками возглавляет таблицу Атлантического дивизиона, "Бостон" (68 очков) идет четвертым.