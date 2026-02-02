https://ria.ru/20260202/kitay-2071657860.html
Член Госсовета КНР примет участие в церемонии открытия Олимпиады
Член Госсовета КНР примет участие в церемонии открытия Олимпиады - РИА Новости Спорт, 02.02.2026
Член Госсовета КНР примет участие в церемонии открытия Олимпиады
Член Госсовета КНР Шэнь Ицинь примет участие в церемонии открытия XXV зимних Олимпийских игр в Милане, заявил на брифинге в понедельник официальный... РИА Новости Спорт, 02.02.2026
2026-02-02T11:06:00+03:00
2026-02-02T11:06:00+03:00
2026-02-02T11:06:00+03:00
китай
кортина-д'ампеццо
милан
спорт
зимние олимпийские игры 2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/02/2071656478_0:0:2856:1606_1920x0_80_0_0_c6b6ef2c7e981603f8660a77fe42c757.jpg
https://ria.ru/20260128/olimpiada-2070720312.html
китай
кортина-д'ампеццо
милан
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/02/2071656478_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a28bb35cb8c40f2d137584f556f20532.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, кортина-д'ампеццо, милан, спорт, зимние олимпийские игры 2026
Китай, Кортина-д'Ампеццо, Милан, Спорт, Зимние Олимпийские игры 2026
Член Госсовета КНР примет участие в церемонии открытия Олимпиады
Член Госсовета КНР Шэнь Ицинь примет участие в церемонии открытия ОИ в Милане