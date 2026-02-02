Рейтинг@Mail.ru
11:06 02.02.2026
Член Госсовета КНР примет участие в церемонии открытия Олимпиады
китай, кортина-д'ампеццо, милан, спорт, зимние олимпийские игры 2026
Китай, Кортина-д'Ампеццо, Милан, Спорт, Зимние Олимпийские игры 2026
Член Госсовета КНР примет участие в церемонии открытия Олимпиады

Член Госсовета КНР Шэнь Ицинь примет участие в церемонии открытия ОИ в Милане

ПЕКИН, 2 фев - РИА Новости. Член Госсовета КНР Шэнь Ицинь примет участие в церемонии открытия XXV зимних Олимпийских игр в Милане, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.
Олимпийские игры пройдут 6-22 февраля в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо. Приглашение для участия в соревнованиях в нейтральном статусе получили и приняли 13 российских спортсменов.
28 января, 12:21
"Член Госсовета КНР Шэнь Ицинь… шестого февраля примет примет участие в церемонии открытия 25-х зимних Олимпийских игр в Милане, Италия", - сказал дипломат.
Кроме того, с 4 по 6 февраля по приглашению испанского правительства Шэнь Ицинь совершит визит в Испанию.
Стали известны все российские участники Олимпийских игр 2026 года в Италии
28 января, 11:26
 
КитайКортина-д'АмпеццоМиланСпортЗимние Олимпийские игры 2026
 
