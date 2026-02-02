РФС предъявил к обанкротившимся "Химкам" еще одно требование

МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Российский футбольный союз (РФС) в деле о банкротстве футбольного клуба "Химки" предъявил к нему еще одно требование – на сумму 5,7 миллиона рублей, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.