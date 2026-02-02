"Джанни, ты мужик!" ФИФА готовит возвращение российского футбола?

На исходе четвертого года отстранения российских команд от международных турниров и после бесчисленного количества слухов о том, что отечественные клубы "вот-вот" вернутся в Европу, футбольное медиапространство всколыхнуло заявление главы Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино, которое звучало серьезнее, чем все, что было до этого. О том, насколько возможен скорый допуск команд из России и что может этому помешать, — в материале РИА Новости Спорт.

Сборная может вернуться уже в апреле

В разговоре со Sky News Инфантино признал, что бан России не имел никакого эффекта. В ответ на вопрос о том, рассмотрит ли ФИФА возможность отмены отстранения, глава федерации ответил: "Мы обязаны это сделать. Безусловно. Потому что запрет ничего не дал, он только породил больше разочарования и ненависти".

Особое внимание Инфантино уделил юношескому футболу. По его словам, возможность для "девочек и мальчиков из России играть в футбол в других частях Европы пошла бы на пользу".

В этом контексте высказывание главы ФИФА уже не кажется таким прорывным. Ведь в сентябре 2023 года исполком УЕФА уже принимал решение о допуске до международных турниров российских сборных до 17 лет. Тогдашними условиями были отсутствие флага, гимна и проведение матчей на нейтральных полях. Спустя пару недель вопрос сняли с повестки, так как не сумели "найти техническое решение, позволяющее российским командам играть".

Однако все не так просто. С подробностями выступило издание Sport24. По информации источников, "знакомых с ситуацией и близких к ФИФА", вопрос допуска основной сборной России действительно обсуждается. Рассматриваются различные форматы возвращения национальной команды — в том числе с флагом и гимном.

Собеседники издания оценивают как высокую вероятность полного возвращения сборных России. Вопрос будет обсуждаться на апрельском конгрессе ФИФА в канадском Ванкувере, и в случае принятия позитивного решения его могут реализовать незамедлительно.

Источники подтвердили, что Инфантино неоднократно затрагивал тему возможного возвращения России. В том числе босс ФИФА обсуждал это в кулуарах недавнего Кубка африканских наций. Ключевым для ФИФА остается вопрос безопасности проведения матчей. В федерации рассчитывают на скорую остановку или заморозку конфликта на Украине, однако рассматривают и другие варианты проведения игр.

Что делать с бойкотом?

Даже при самом позитивном раскладе надеяться на то, что сборная России сможет принять участие в ЧМ-2026 кажется бессмысленным. Если отстранение действительно снимут в апреле, то первым после возвращения турниром для национальной команды может стать квалификация на Евро-2028 и связанный с ним розыгрыш Лиги наций. Однако действовать нужно оперативно — Лига наций стартует в конце сентября, а в декабре пройдет жеребьевка отборочного турнира ЧЕ.

Возможностей у российской молодежки меньше. Ближайшим крупным турниром станет ЧМ в Азербайджане и Узбекистане, квалификация к которому уже в разгаре. В схожей ситуации и женская команда — отбор на ЧМ-2027 начинается через месяц, решения к тому времени не будет.

Хоть основная сборная теоретически попадает в нужные временные рамки, есть другие очевидные препятствия. Достаточно вспомнить, с чего началось отстранение российской команды, когда сборная Польши отказалась играть матч мини-турнира за выход на ЧМ-2022. За поляками максимальные санкции в адрес РФС потребовали еще одни участники мини-турнира шведы... Чем все закончилось — известно.

Кто сказал, что четыре года спустя все изменится? Польша, к примеру, занимает последовательную позицию по отношению к российским спортсменам. Настолько, что отечественным тяжелоатлетам отказались выдать визы для участия в чемпионате Европы, и впоследствии право проведения турнира у Польши отобрали.

И это не единичный случай. Как поступит УЕФА в таком случае? Европейские футбольные чиновники и в 2022 году называли отказ поляков от матча "абсурдом", однако впоследствии сменили тон. Во время обсуждения допуска юношеских команд из России глава УЕФА Александер Чеферин и вовсе заявил, что это невозможно из-за того, что "некоторые ассоциации находятся под сильным влиянием своих правительств".

Россиян возвращают даже в командные виды

Из позитива — в последние месяцы в ситуации с отстранением российских спортсменов наметились позитивные тенденции. В большинстве индивидуальных видов спорта, где отечественных атлетов допустили до соревнований, условием является выступление под нейтральным флагом. Но юниоров допускают уже с национальными флагом и гимном — это сделали, к примеру, в конном спорте, керлинге, тяжелой атлетике. Допуск без ограничений уже получили борцы, боксеры, тхэквондисты, дзюдоисты и представители других видов спорта. И даже в некоторых командных видах спорта ситуация улучшается.

"Хоккей на траве стал уже четвертым командным олимпийским видом спорта после волейбола, водного поло и керлинга, в которых открылся путь к возвращению наших спортсменов на международную арену. В общей сложности уже 11 федераций по олимпийским видам спорта допускают к своим соревнованиям без ограничений юниоров и кадетов из России", — объявил в понедельник министр спорта, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев

Станет ли ФИФА следующей допустившей российских атлетов федерацией? Позитивное решение исполкома такой крупной организации может существенно приблизить полное возвращение спортсменов из России в других видах спорта.

« "ФИФА принимала решение об отстранении российских клубов и сборных от всех международных соревнований. Они же должны принять решение, которое бы снимало все эти запреты. Если он объявит об этом в Ванкувере на мероприятии ФИФА, тогда бы я ему поаплодировал и сказал: "Джанни, ты мужик!" Интервью в СМИ пока ни о чем не говорит, но в любом случае это хорошо. Теперь можно будет в беседах где-то с кем-то ссылаться, что об этом говорил президент ФИФА", — прокомментировал РИА Новости слова Инфантино почетный президент РФС Вячеслав Колосков.