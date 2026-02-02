Рейтинг@Mail.ru
"Джанни, ты мужик!" ФИФА готовит возвращение российского футбола? - РИА Новости Спорт, 02.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
20:30 02.02.2026 (обновлено: 21:31 02.02.2026)
https://ria.ru/20260202/futbol-2071800735.html
"Джанни, ты мужик!" ФИФА готовит возвращение российского футбола?
"Джанни, ты мужик!" ФИФА готовит возвращение российского футбола? - РИА Новости Спорт, 02.02.2026
"Джанни, ты мужик!" ФИФА готовит возвращение российского футбола?
На исходе четвертого года отстранения российских команд от международных турниров и после бесчисленного количества слухов о том, что отечественные клубы... РИА Новости Спорт, 02.02.2026
2026-02-02T20:30:00+03:00
2026-02-02T21:31:00+03:00
футбол
международная федерация футбола (фифа)
союз европейских футбольных ассоциаций (уефа)
сборная россии по футболу
джанни инфантино
авторы риа новости спорт
материалы риа спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/113793/76/1137937627_0:0:3035:1707_1920x0_80_0_0_356f67446c1926a5934826644713c257.jpg
https://ria.ru/20260202/safonov-2071627145.html
https://ria.ru/20260127/ignatev-2070564790.html
https://ria.ru/20260121/bekkhem-2069350191.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
Роберт Шилькович
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0d/1763545060_0:118:827:945_100x100_80_0_0_157ec73d6a503d3c89794007a4ece067.jpg
Роберт Шилькович
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0d/1763545060_0:118:827:945_100x100_80_0_0_157ec73d6a503d3c89794007a4ece067.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/113793/76/1137937627_95:0:2758:1997_1920x0_80_0_0_638a02efb2662d1629f4fbb455c2b8a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
международная федерация футбола (фифа), союз европейских футбольных ассоциаций (уефа), сборная россии по футболу, джанни инфантино, авторы риа новости спорт, материалы риа спорт
Футбол, Международная федерация футбола (ФИФА), Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), Сборная России по футболу, Джанни Инфантино, Авторы РИА Новости Спорт, Материалы РИА Спорт
"Джанни, ты мужик!" ФИФА готовит возвращение российского футбола?

Инфантино заявил, что ФИФА должна рассмотреть отмену отстранения России

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкДжанни Инфантино
Джанни Инфантино - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
Роберт Шилькович
Роберт Шилькович
Корреспондент РИА Новости Спорт
Все материалы
На исходе четвертого года отстранения российских команд от международных турниров и после бесчисленного количества слухов о том, что отечественные клубы "вот-вот" вернутся в Европу, футбольное медиапространство всколыхнуло заявление главы Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино, которое звучало серьезнее, чем все, что было до этого. О том, насколько возможен скорый допуск команд из России и что может этому помешать, — в материале РИА Новости Спорт.

Сборная может вернуться уже в апреле

В разговоре со Sky News Инфантино признал, что бан России не имел никакого эффекта. В ответ на вопрос о том, рассмотрит ли ФИФА возможность отмены отстранения, глава федерации ответил: "Мы обязаны это сделать. Безусловно. Потому что запрет ничего не дал, он только породил больше разочарования и ненависти".
Особое внимание Инфантино уделил юношескому футболу. По его словам, возможность для "девочек и мальчиков из России играть в футбол в других частях Европы пошла бы на пользу".
В этом контексте высказывание главы ФИФА уже не кажется таким прорывным. Ведь в сентябре 2023 года исполком УЕФА уже принимал решение о допуске до международных турниров российских сборных до 17 лет. Тогдашними условиями были отсутствие флага, гимна и проведение матчей на нейтральных полях. Спустя пару недель вопрос сняли с повестки, так как не сумели "найти техническое решение, позволяющее российским командам играть".
Однако все не так просто. С подробностями выступило издание Sport24. По информации источников, "знакомых с ситуацией и близких к ФИФА", вопрос допуска основной сборной России действительно обсуждается. Рассматриваются различные форматы возвращения национальной команды — в том числе с флагом и гимном.
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкФутбол. Товарищеский матч Россия – Бруней
Футбол. Товарищеский матч Россия – Бруней - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Футбол. Товарищеский матч Россия – Бруней
Собеседники издания оценивают как высокую вероятность полного возвращения сборных России. Вопрос будет обсуждаться на апрельском конгрессе ФИФА в канадском Ванкувере, и в случае принятия позитивного решения его могут реализовать незамедлительно.
Источники подтвердили, что Инфантино неоднократно затрагивал тему возможного возвращения России. В том числе босс ФИФА обсуждал это в кулуарах недавнего Кубка африканских наций. Ключевым для ФИФА остается вопрос безопасности проведения матчей. В федерации рассчитывают на скорую остановку или заморозку конфликта на Украине, однако рассматривают и другие варианты проведения игр.
Матвей Сафонов - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
Сафонов снова герой! Отбил пенальти и стал лучшим игроком матча "ПСЖ"
Вчера, 08:46

Что делать с бойкотом?

Даже при самом позитивном раскладе надеяться на то, что сборная России сможет принять участие в ЧМ-2026 кажется бессмысленным. Если отстранение действительно снимут в апреле, то первым после возвращения турниром для национальной команды может стать квалификация на Евро-2028 и связанный с ним розыгрыш Лиги наций. Однако действовать нужно оперативно — Лига наций стартует в конце сентября, а в декабре пройдет жеребьевка отборочного турнира ЧЕ.
Возможностей у российской молодежки меньше. Ближайшим крупным турниром станет ЧМ в Азербайджане и Узбекистане, квалификация к которому уже в разгаре. В схожей ситуации и женская команда — отбор на ЧМ-2027 начинается через месяц, решения к тому времени не будет.
© Фото : Пресс-служба Женской сборной России по футболуЖенская сборная России по футболу
Женская сборная России по футболу - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© Фото : Пресс-служба Женской сборной России по футболу
Женская сборная России по футболу
Хоть основная сборная теоретически попадает в нужные временные рамки, есть другие очевидные препятствия. Достаточно вспомнить, с чего началось отстранение российской команды, когда сборная Польши отказалась играть матч мини-турнира за выход на ЧМ-2022. За поляками максимальные санкции в адрес РФС потребовали еще одни участники мини-турнира шведы... Чем все закончилось — известно.
Кто сказал, что четыре года спустя все изменится? Польша, к примеру, занимает последовательную позицию по отношению к российским спортсменам. Настолько, что отечественным тяжелоатлетам отказались выдать визы для участия в чемпионате Европы, и впоследствии право проведения турнира у Польши отобрали.
И это не единичный случай. Как поступит УЕФА в таком случае? Европейские футбольные чиновники и в 2022 году называли отказ поляков от матча "абсурдом", однако впоследствии сменили тон. Во время обсуждения допуска юношеских команд из России глава УЕФА Александер Чеферин и вовсе заявил, что это невозможно из-за того, что "некоторые ассоциации находятся под сильным влиянием своих правительств".
Бывший тренер сборной команды России Борис Игнатьев - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
"Тренировал миллионеров за $500": неизвестные истории о тренере Игнатьеве
27 января, 15:52

Россиян возвращают даже в командные виды

Из позитива — в последние месяцы в ситуации с отстранением российских спортсменов наметились позитивные тенденции. В большинстве индивидуальных видов спорта, где отечественных атлетов допустили до соревнований, условием является выступление под нейтральным флагом. Но юниоров допускают уже с национальными флагом и гимном — это сделали, к примеру, в конном спорте, керлинге, тяжелой атлетике. Допуск без ограничений уже получили борцы, боксеры, тхэквондисты, дзюдоисты и представители других видов спорта. И даже в некоторых командных видах спорта ситуация улучшается.
"Хоккей на траве стал уже четвертым командным олимпийским видом спорта после волейбола, водного поло и керлинга, в которых открылся путь к возвращению наших спортсменов на международную арену. В общей сложности уже 11 федераций по олимпийским видам спорта допускают к своим соревнованиям без ограничений юниоров и кадетов из России", — объявил в понедельник министр спорта, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.
© РИА Новости / Александар Джорович | Перейти в медиабанкМуслим Гаджимагомедов
Муслим Гаджимагомедов - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© РИА Новости / Александар Джорович
Перейти в медиабанк
Муслим Гаджимагомедов
Станет ли ФИФА следующей допустившей российских атлетов федерацией? Позитивное решение исполкома такой крупной организации может существенно приблизить полное возвращение спортсменов из России в других видах спорта.
«

"ФИФА принимала решение об отстранении российских клубов и сборных от всех международных соревнований. Они же должны принять решение, которое бы снимало все эти запреты. Если он объявит об этом в Ванкувере на мероприятии ФИФА, тогда бы я ему поаплодировал и сказал: "Джанни, ты мужик!" Интервью в СМИ пока ни о чем не говорит, но в любом случае это хорошо. Теперь можно будет в беседах где-то с кем-то ссылаться, что об этом говорил президент ФИФА", — прокомментировал РИА Новости слова Инфантино почетный президент РФС Вячеслав Колосков.

Насколько серьезны намерения Инфантино пересмотреть решение по российским сборным станет известно 30 апреля — именно на эту дату запланирован конгресс ФИФА.
Дэвид Бекхэм - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Сын Бекхэма возненавидел родителей. Чем Виктория и Дэвид насолили Бруклину?
21 января, 16:30
 
ФутболМеждународная федерация футбола (ФИФА)Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА)Сборная России по футболуДжанни ИнфантиноАвторы РИА Новости СпортМатериалы РИА Спорт
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Нефтехимик
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Северсталь
    Спартак Москва
    1
    5
  • Футбол
    Завершен
    Удинезе
    Рома
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Мальорка
    Севилья
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Сандерленд
    Бернли
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Каза Пия
    Порту
    2
    1
  • Хоккей
    2-й период
    Вашингтон
    Айлендерс
    2
    1
  • Хоккей
    2-й период
    Питтсбург
    Оттава
    1
    1
  • Хоккей
    2-й период
    Флорида
    Баффало
    2
    3
  • Хоккей
    1-й период
    Миннесота
    Монреаль
    1
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала