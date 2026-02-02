https://ria.ru/20260202/futbol-2071602506.html
"Ювентус" на выезде разгромил "Парму" в матче Серии А
"Ювентус" на выезде разгромил "Парму" в матче Серии А - РИА Новости Спорт, 02.02.2026
"Ювентус" на выезде разгромил "Парму" в матче Серии А
Туринский "Ювентус" на выезде разгромил "Парму" в матче 23-го тура чемпионата Италии по футболу.
"Ювентус" на выезде разгромил "Парму" в матче Серии А
"Ювентус" разгромил "Парму" в матче Серии А благодаря дублю Бремера