"Ювентус" на выезде разгромил "Парму" в матче Серии А - РИА Новости Спорт, 02.02.2026
Футбол
 
00:56 02.02.2026
"Ювентус" на выезде разгромил "Парму" в матче Серии А
"Ювентус" на выезде разгромил "Парму" в матче Серии А
Туринский "Ювентус" на выезде разгромил "Парму" в матче 23-го тура чемпионата Италии по футболу. РИА Новости Спорт, 02.02.2026
"Ювентус" на выезде разгромил "Парму" в матче Серии А

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Туринский "Ювентус" на выезде разгромил "Парму" в матче 23-го тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча прошла в воскресенье в Парме и завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев. Дубль в составе победителей оформил Глейсон Бремер (15-я и 54-я минуты), по мячу забили Уэстон Маккенни (37) и Джонатан Дэвид (64). Единственный гол "Пармы" случился благодаря автоголу Андреа Камбьязо (51).
Серия А (чемпионат Италии по футболу)
01 февраля 2026 • начало в 22:45
Завершен
Парма
1 : 4
Ювентус
51‎’‎ • Андреа Камбиасо (А)
15‎’‎ • Глейсон Бремер
(Франсишку Консейсау)
37‎’‎ • Уэстон Маккенни
(Пьер Калулу)
54‎’‎ • Глейсон Бремер
(Джонатан Дэвид)
64‎’‎ • Джонатан Дэвид
"Ювентус" (45 очков) занимает четвертое место в турнирной таблице Серии А. "Парма" (23) располагается на 16-й строчке.
В следующем туре "Ювентус" примет римский "Лацио" 8 февраля, а "Парма" в тот же день в гостях встретится с "Болоньей".
"Ювентус" арендовал Бога до конца сезона
Вчера, 22:14
 
Футбол Спорт Парма Глейсон Бремер Джонатан Дэвид Парма Ювентус Лацио Уэстон Маккени Серия А (чемпионат Италии по футболу)
 
