ФИФА должна рассмотреть вопрос отмены бана России, заявил Инфантино

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что организация обязана рассмотреть вопрос снятия бана с российских команд, и отметил его бесполезность.

В феврале 2022 года ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине.

"Мы обязаны это сделать. Безусловно, - ответил Инфантино Sky News на вопрос о том, рассмотрит ли ФИФА возможность снятия запрета на участие команд из России. - Потому что запрет ничего не дал, он только породил больше разочарования и ненависти".

Глава ФИФА выразил уверенность в том, что "возможность для девочек и мальчиков из России играть в футбол в других частях Европы пошла бы на пользу".