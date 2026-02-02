Рейтинг@Mail.ru
ФИФА должна рассмотреть вопрос отмены бана России, заявил Инфантино
17:43 02.02.2026 (обновлено: 18:06 02.02.2026)
ФИФА должна рассмотреть вопрос отмены бана России, заявил Инфантино
футбол
спорт
международная федерация футбола (фифа)
джанни инфантино
союз европейских футбольных ассоциаций (уефа)
спорт, международная федерация футбола (фифа), джанни инфантино, союз европейских футбольных ассоциаций (уефа)
Футбол, Спорт, Международная федерация футбола (ФИФА), Джанни Инфантино, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА)
Президент ФИФА Джанни Инфантино
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что организация обязана рассмотреть вопрос снятия бана с российских команд, и отметил его бесполезность.
В феврале 2022 года ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине.
"Мы обязаны это сделать. Безусловно, - ответил Инфантино Sky News на вопрос о том, рассмотрит ли ФИФА возможность снятия запрета на участие команд из России. - Потому что запрет ничего не дал, он только породил больше разочарования и ненависти".
Глава ФИФА выразил уверенность в том, что "возможность для девочек и мальчиков из России играть в футбол в других частях Европы пошла бы на пользу".
Исполком УЕФА 26 сентября 2023 года допустил до международных турниров российские сборные из игроков не старше 17 лет. Предполагалось, что свои матчи женские и мужские команды будут проводить без флага, гимна и не на территории РФ. 10 октября в УЕФА заявили РИА Новости, что вопрос был снят с повестки, так как "не удалось найти технического решения, позволяющего российским командам играть". Глава организации Александер Чеферин заявил СМИ, что допуск российских юношеских команд оказался невозможен, "потому что некоторые ассоциации находятся под сильным влиянием своих правительств".
Артём Дзюба - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Дзюба заявил, что сборной России будет сложно после допуска от ФИФА
20 января, 12:24
 
Футбол
 
