ФИФА должна рассмотреть вопрос отмены бана России, заявил Инфантино
ФИФА должна рассмотреть вопрос отмены бана России, заявил Инфантино - РИА Новости Спорт, 02.02.2026
ФИФА должна рассмотреть вопрос отмены бана России, заявил Инфантино
Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что организация обязана рассмотреть вопрос снятия бана с российских команд, и отметил... РИА Новости Спорт, 02.02.2026
ФИФА должна рассмотреть вопрос отмены бана России, заявил Инфантино
Инфантино назвал бан России бесполезным и заявил, что ФИФА обсудит его отмену
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что организация обязана рассмотреть вопрос снятия бана с российских команд, и отметил его бесполезность.
В феврале 2022 года ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине.
"Мы обязаны это сделать. Безусловно, - ответил Инфантино Sky News на вопрос о том, рассмотрит ли ФИФА возможность снятия запрета на участие команд из России. - Потому что запрет ничего не дал, он только породил больше разочарования и ненависти".
Глава ФИФА выразил уверенность в том, что "возможность для девочек и мальчиков из России играть в футбол в других частях Европы пошла бы на пользу".
Исполком УЕФА 26 сентября 2023 года допустил до международных турниров российские сборные из игроков не старше 17 лет. Предполагалось, что свои матчи женские и мужские команды будут проводить без флага, гимна и не на территории РФ. 10 октября в УЕФА заявили РИА Новости, что вопрос был снят с повестки, так как "не удалось найти технического решения, позволяющего российским командам играть". Глава организации Александер Чеферин заявил СМИ, что допуск российских юношеских команд оказался невозможен, "потому что некоторые ассоциации находятся под сильным влиянием своих правительств".