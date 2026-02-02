https://ria.ru/20260202/avangard-2071683200.html
Два хоккеиста "Авангарда" вошли в число лучших игроков недели в КХЛ
Майкл Маклауд из омского "Авангарда" признан лучшим нападающим 20-й недели регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 02.02.2026
