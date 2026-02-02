Рейтинг@Mail.ru
Два хоккеиста "Авангарда" вошли в число лучших игроков недели в КХЛ
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
12:30 02.02.2026
Два хоккеиста "Авангарда" вошли в число лучших игроков недели в КХЛ
Два хоккеиста "Авангарда" вошли в число лучших игроков недели в КХЛ - РИА Новости Спорт, 02.02.2026
Два хоккеиста "Авангарда" вошли в число лучших игроков недели в КХЛ
Майкл Маклауд из омского "Авангарда" признан лучшим нападающим 20-й недели регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 02.02.2026
Два хоккеиста "Авангарда" вошли в число лучших игроков недели в КХЛ

Маклауд и Серебряков из "Авангарда" вошли в число лучших игроков недели в КХЛ

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Майкл Маклауд из омского "Авангарда" признан лучшим нападающим 20-й недели регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Канадец набрал 6 очков (3 гола + 3 передачи) в трех матчах недели, его шайбы в ворота челябинского "Трактора" (1:0) и московского "Динамо" (4:1) стали победными.
Лучшим вратарем в седьмой раз признан его одноклубник Никита Серебряков. На его счету победы в обоих матчах недели, в которых он принял участие. Голкипер отразил 58 из 59 бросков по воротам. В игре с "Трактором" он сыграл на ноль.
Митчелл Миллер из казанского "Ак Барса" впервые стал лучшим защитником недели. Американец отметился 4 очками (1+3) в двух встречах.
Лучшим новичком недели в третий раз признан Иван Патрихаев из ЦСКА. Защитник набрал 3 очка (1+2) в трех матчах. В игре с московским "Динамо" (4:2) он забросил победную шайбу.
Хоккей
 
