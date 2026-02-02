"Реал Сосьедад" упустил победу в матче Ла Лиги с "Атлетиком"

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. "Реал Сосьедад" вдесятером упустил победу и сыграл вничью с "Атлетиком" из Бильбао в матче 22-го тура чемпионата Испании по футболу.

Встреча в Бильбао завершилась со счетом 1:1. Гостей в первом тайме вперед вывел Гонсалу Гедеш (37-я минута). "Атлетик" от поражения спас Иньиго Руис де Галаррета (88). На 83-й минуте при счете 1:0 в пользу "Реал Сосьедад", полузащитник гостей Браис Мендес получил прямую красную карточку.

Футболисты "Реал Сосьедад" зарабатывают прямую красную карточку в третьем матче Ла Лиги подряд.

Российский полузащитник "Реал Сосьедад" Арсен Захарян пропустил встречу из-за дискомфорта в левой икроножной мышце.

"Реал Сосьедад" (28 очков) занимает восьмое место в турнирной таблице Ла Лиги. "Атлетик" (25), чья серия без побед в чемпионате достигла шести матчей, располагается на 11-й строчке. В следующем туре "Реал Сосьедад" примет "Эльче" 7 февраля, а "Атлетик" днем позднее дома сыграет с "Леванте".

Результаты других матчей:

"Бетис" - "Валенсия" - 2:1;