"Реал Сосьедад" упустил победу в матче Ла Лиги с "Атлетиком"
Футбол
 
01:18 02.02.2026
"Реал Сосьедад" упустил победу в матче Ла Лиги с "Атлетиком"
"Реал Сосьедад" вдесятером упустил победу и сыграл вничью с "Атлетиком" из Бильбао в матче 22-го тура чемпионата Испании по футболу. РИА Новости Спорт, 02.02.2026
бильбао
спорт, бильбао, гонсалу гедеш, браис мендес, арсен захарян, реал сосьедад, атлетик (бильбао), эльче
"Реал Сосьедад" без Захаряна сыграл вничью с "Атлетиком" в Ла Лиге

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. "Реал Сосьедад" вдесятером упустил победу и сыграл вничью с "Атлетиком" из Бильбао в матче 22-го тура чемпионата Испании по футболу.
Встреча в Бильбао завершилась со счетом 1:1. Гостей в первом тайме вперед вывел Гонсалу Гедеш (37-я минута). "Атлетик" от поражения спас Иньиго Руис де Галаррета (88). На 83-й минуте при счете 1:0 в пользу "Реал Сосьедад", полузащитник гостей Браис Мендес получил прямую красную карточку.
Чемпионат Испании по футболу
01 февраля 2026 • начало в 23:00
Завершен
Атлетик Бильбао
1 : 1
Реал Сосьедад
88‎’‎ • Иньиго Руис де Галаррета
(Юри Берчиче)
37‎’‎ • Гонсалу Гедеш
(Серхио Гомес)
Футболисты "Реал Сосьедад" зарабатывают прямую красную карточку в третьем матче Ла Лиги подряд.
Российский полузащитник "Реал Сосьедад" Арсен Захарян пропустил встречу из-за дискомфорта в левой икроножной мышце.
"Реал Сосьедад" (28 очков) занимает восьмое место в турнирной таблице Ла Лиги. "Атлетик" (25), чья серия без побед в чемпионате достигла шести матчей, располагается на 11-й строчке. В следующем туре "Реал Сосьедад" примет "Эльче" 7 февраля, а "Атлетик" днем позднее дома сыграет с "Леванте".
Джуд Беллингем - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
Беллингему диагностировали повреждение полусухожильной мышцы
Вчера, 23:59
Результаты других матчей:
"Бетис" - "Валенсия" - 2:1;
"Хетафе" - "Сельта" - 0:0.
 
