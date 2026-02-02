Рейтинг@Mail.ru
Мирра Андреева опустилась на пятое место в чемпионской гонке WTA
Теннис
 
09:15 02.02.2026
Мирра Андреева опустилась на пятое место в чемпионской гонке WTA
Мирра Андреева опустилась на пятое место в чемпионской гонке WTA - РИА Новости, 02.02.2026
Мирра Андреева опустилась на пятое место в чемпионской гонке WTA
Россиянка Мирра Андреева опустилась с первого на пятое место в чемпионской гонке Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которой опубликована на... РИА Новости, 02.02.2026
Мирра Андреева опустилась на пятое место в чемпионской гонке WTA

Мирра Андреева опустилась с первой на пятую строчку в чемпионской гонке WTA

© Фото : Социальные сети Мирры АндреевойМирра Андреева
Мирра Андреева - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© Фото : Социальные сети Мирры Андреевой
Мирра Андреева. Архивное фото
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Россиянка Мирра Андреева опустилась с первого на пятое место в чемпионской гонке Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которой опубликована на сайте организации.
Выигравшая ранее турнир в Аделаиде Андреева на завершившемся Открытом чемпионате Австралии вновь остановилась на стадии четвертого раунда.
Победителем турнира стала представительница Казахстана Елена Рыбакина, которая возглавила чемпионскую гонку. Второй идет уступившая ей в финале белоруска Арина Соболенко.
Чемпионская гонка WTA, версия от 2 февраля:
1 (33). Елена Рыбакина (Казахстан) - 2108;
2 (4). Арина Соболенко (Белоруссия) - 1800;
3 (12). Элина Свитолина (Украина) - 1030;
4 (15). Джессика Пегула (США) - 975;
5 (1). Мирра Андреева (Россия) - 848;
6 (2). Виктория Мбоко (Канада) - 847;
7 (8). Ива Йович (США) - 691;
8 (3). Белинда Бенчич (Швейцария) - 624;
9 (21). Ига Швёнтек (Польша) - 580;
10 (22). Кори Гауфф (США) - 580...
18 (9). Диана Шнайдер (Россия) - 385...
23 (24). Анна Калинская (Россия) - 276...
24 (10). Анна Блинкова (Россия) - 262.
Теннис Спорт Россия США Казахстан Australian Open
 
 
