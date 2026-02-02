https://ria.ru/20260202/akhmat-2071693633.html
"Ахмат" обыграл сербский клуб в контрольном матче
"Ахмат" обыграл сербский клуб в контрольном матче
"Ахмат" обыграл сербский клуб в контрольном матче
Грозненский футбольный клуб "Ахмат" обыграл сербский "Вождовац" в контрольном матче на зимних тренировочных сборах в Турции. РИА Новости Спорт, 02.02.2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
