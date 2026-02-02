Рейтинг@Mail.ru
"Ахмат" обыграл сербский клуб в контрольном матче
Футбол
 
13:06 02.02.2026
"Ахмат" обыграл сербский клуб в контрольном матче
"Ахмат" обыграл сербский клуб в контрольном матче
Грозненский футбольный клуб "Ахмат" обыграл сербский "Вождовац" в контрольном матче на зимних тренировочных сборах в Турции. РИА Новости Спорт, 02.02.2026
футбол
максим самородов
анас эль-махрауи
ахмат
российская премьер-лига (рпл)
Максим Самородов, Анас Эль-Махрауи, Ахмат, Российская премьер-лига (РПЛ)
Футбол, Максим Самородов, Анас Эль-Махрауи, Ахмат, Российская премьер-лига (РПЛ)
"Ахмат" обыграл сербский клуб в контрольном матче

"Ахмат" обыграл сербский клуб "Вождовац" в контрольном матче на сборах в Турции

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Грозненский футбольный клуб "Ахмат" обыграл сербский "Вождовац" в контрольном матче на зимних тренировочных сборах в Турции.
Встреча в Белеке завершилась со счетом 3:0. Дубль оформил Максим Самородов (20-я и 32-я минуты), еще один мяч забил Анас Эль-Махрауи (75).
Белградский клуб после 22 игр занимает второе место во второй по значимости лиге Сербии. "Ахмат" ушел на зимнюю паузу на восьмом месте в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 22 очка в 18 турах.
L'Equipe включила Сафонова в символическую сборную тура чемпионата Франции
Вчера, 12:22
 
Футбол, Максим Самородов, Анас Эль-Махрауи, Ахмат, РПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
