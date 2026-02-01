Бестемьянова оценила выступление Валиевой на чемпионате России по прыжкам

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова заявила РИА Новости, что фигуристка Камила Валиева достойно вернулась в спорт, выступив на чемпионате России по прыжкам, а в будущем она все еще способна побеждать на турнирах.

19-летняя Валиева , для которой это был первый старт после отбытия дисквалификации за допинговое нарушение, стала шестой в полуфинале турнира. В финал прошли три спортсменки с лучшей суммой баллов.

"Все очень рады, что Камила вернулась в такой красоте! Мало того, она не просто красивая, она прыгает четверной тулуп. Это первое появление на зрителях и хороший задел на то, чтобы вернуться и бороться за самые высокие места. Она очень красиво вернулась, и неважно, какое место она заняла!" - сказала Бестемьянова

"Она уже прошла все сложные моменты взросления, сохранила четверной прыжок. Это дорогого стоит. У Камилы есть все возможности, чтобы вернуться и выигрывать", - добавила она.