Бестемьянова оценила выступление Валиевой на чемпионате России по прыжкам
Бестемьянова оценила выступление Валиевой на чемпионате России по прыжкам
2026-02-01T18:56:00+03:00
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова заявила РИА Новости, что фигуристка Камила Валиева достойно вернулась в спорт, выступив на чемпионате России по прыжкам, а в будущем она все еще способна побеждать на турнирах.
19-летняя Валиева
, для которой это был первый старт после отбытия дисквалификации за допинговое нарушение, стала шестой в полуфинале турнира. В финал прошли три спортсменки с лучшей суммой баллов.
"Все очень рады, что Камила вернулась в такой красоте! Мало того, она не просто красивая, она прыгает четверной тулуп. Это первое появление на зрителях и хороший задел на то, чтобы вернуться и бороться за самые высокие места. Она очень красиво вернулась, и неважно, какое место она заняла!" - сказала Бестемьянова
.
"Она уже прошла все сложные моменты взросления, сохранила четверной прыжок. Это дорогого стоит. У Камилы есть все возможности, чтобы вернуться и выигрывать", - добавила она.
Победительницей чемпионата России по прыжкам стала фигуристка Алиса Двоеглазова
. Второе место заняла Дина Хуснутдинова, третьей стала Дарья Садкова
.
"А Алиса Двоеглазова - умничка! Четверной лутц производит впечатление, это самый дорогой четверной прыжок, который она делает очень стабильно", - отметила Бестемьянова.