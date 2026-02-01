Рейтинг@Mail.ru
Бестемьянова оценила выступление Валиевой на чемпионате России по прыжкам
Фигурное катание
 
18:56 01.02.2026
Бестемьянова оценила выступление Валиевой на чемпионате России по прыжкам
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкКамила Валиева
Камила Валиева - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Камила Валиева. Архивное фото
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова заявила РИА Новости, что фигуристка Камила Валиева достойно вернулась в спорт, выступив на чемпионате России по прыжкам, а в будущем она все еще способна побеждать на турнирах.
19-летняя Валиева, для которой это был первый старт после отбытия дисквалификации за допинговое нарушение, стала шестой в полуфинале турнира. В финал прошли три спортсменки с лучшей суммой баллов.
Фигурное катание. Чемпионат России 2026 по прыжкам - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
Нокаут от Валиевой: как гениальная фигуристка вернулась в спорт
31 января, 21:38
"Все очень рады, что Камила вернулась в такой красоте! Мало того, она не просто красивая, она прыгает четверной тулуп. Это первое появление на зрителях и хороший задел на то, чтобы вернуться и бороться за самые высокие места. Она очень красиво вернулась, и неважно, какое место она заняла!" - сказала Бестемьянова.
"Она уже прошла все сложные моменты взросления, сохранила четверной прыжок. Это дорогого стоит. У Камилы есть все возможности, чтобы вернуться и выигрывать", - добавила она.
Победительницей чемпионата России по прыжкам стала фигуристка Алиса Двоеглазова. Второе место заняла Дина Хуснутдинова, третьей стала Дарья Садкова.
"А Алиса Двоеглазова - умничка! Четверной лутц производит впечатление, это самый дорогой четверной прыжок, который она делает очень стабильно", - отметила Бестемьянова.
Фигурное катание. Чемпионат России 2026 по прыжкам - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
Тарасова не смогла сдержать эмоции, комментируя возвращение Валиевой
31 января, 16:18
 
Фигурное катание
 
