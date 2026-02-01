https://ria.ru/20260201/ufc-2071507783.html
Рафаэль Физиев потерпел досрочное поражение на UFC 325
Рафаэль Физиев потерпел досрочное поражение на UFC 325 - РИА Новости Спорт, 01.02.2026
Рафаэль Физиев потерпел досрочное поражение на UFC 325
Азербайджанский боец смешанных единоборств (ММА), выступающий в легкой весовой категории Рафаэль Физиев потерпел досрочное поражение от бразильца Маурисиу Руффи РИА Новости Спорт, 01.02.2026
2026-02-01T06:40:00+03:00
2026-02-01T06:40:00+03:00
2026-02-01T06:42:00+03:00
единоборства
спорт
рафаэль физиев
ufc
смешанные боевые искусства (мма)
Рафаэль Физиев потерпел досрочное поражение на UFC 325
Рафаэль Физиев потерпел досрочное поражение от Маурисиу Руффи на UFC 325