Рафаэль Физиев потерпел досрочное поражение на UFC 325
Единоборства
 
06:40 01.02.2026
Рафаэль Физиев потерпел досрочное поражение на UFC 325
Азербайджанский боец смешанных единоборств (ММА), выступающий в легкой весовой категории Рафаэль Физиев потерпел досрочное поражение от бразильца Маурисиу Руффи
https://ria.ru/20260127/tsarukyan-2070623983.html
МОСКВА, 1 фев РИА Новости. Азербайджанский боец смешанных единоборств (ММА), выступающий в легкой весовой категории Рафаэль Физиев потерпел досрочное поражение от бразильца Маурисиу Руффи на турнире UFC 325 в Сиднее.
Третий по значимости бой вечера закончился техническим нокаутом в концовке второго раунда.
В активе Физиева теперь 13 побед при пяти поражениях, у Руффи — 13 побед в 15 профессиональных поединках.
Царукян покинул первую строчку рейтинга легкого веса UFC
27 января, 18:42
Единоборства
 
