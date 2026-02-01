Лопес сломал обе ноги во время поединка с Волкановски

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Диего Лопес получил перелом обеих ног во время поединка против австралийца Александра Волкановски, сообщил представитель команды бразильца Джейсон Хаус.

Волкановски 1 февраля одержал победу над бразильцем Лопесом в главном событии турнира UFC 325 в Сиднее. Бой продлился все пять раундов и завершился победой австралийца единогласным решением судей. Бойцы уже встречались в октагоне в апреле 2025 года в поединке за вакантный пояс, и тогда австралиец тоже победил единогласным решением.

Хаус опубликовал в сториз Instagram* фотографию Лопеса из больницы. На снимке видно, что у спортсмена опухли обе ступни.

« "Похоже, мы сломали обе ноги. Иногда ты на вечеринке после боя, а иногда в отделении неотложной помощи. Но каждое утро я благодарен за возможность жить со своими лучшими друзьями", - подписал фотографию Хаус.

Лопесу 31 год. В его активе 27 побед и восемь поражений в смешанных единоборствах (MMA).