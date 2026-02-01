https://ria.ru/20260201/ufc--2071565602.html
Лопес сломал обе ноги во время поединка с Волкановски
Лопес сломал обе ноги во время поединка с Волкановски - РИА Новости Спорт, 01.02.2026
Лопес сломал обе ноги во время поединка с Волкановски
Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Диего Лопес получил перелом обеих ног во время поединка против австралийца Александра Волкановски, сообщил... РИА Новости Спорт, 01.02.2026
2026-02-01T16:48:00+03:00
2026-02-01T16:48:00+03:00
2026-02-01T17:06:00+03:00
единоборства
сидней
александр волкановски
диего лопес (мма)
ufc
спорт
смешанные боевые искусства (мма)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0f/1972859626_0:9:1440:819_1920x0_80_0_0_f208fa036e7bd371556a6dbcfca186c8.jpg
https://ria.ru/20260201/ufc-325-2071507588.html
сидней
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0f/1972859626_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_87c9bc1aa79018e4d45896aa5d5124f5.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сидней, александр волкановски, диего лопес (мма), ufc, спорт, смешанные боевые искусства (мма)
Единоборства, Сидней, Александр Волкановски, Диего Лопес (ММА), UFC, Спорт, Смешанные боевые искусства (ММА)
Лопес сломал обе ноги во время поединка с Волкановски
Боец UFC Лопес сломал обе ноги во время боя против Волкановски
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Диего Лопес получил перелом обеих ног во время поединка против австралийца Александра Волкановски, сообщил представитель команды бразильца Джейсон Хаус.
Волкановски 1 февраля одержал победу над бразильцем Лопесом в главном событии турнира UFC 325 в Сиднее. Бой продлился все пять раундов и завершился победой австралийца единогласным решением судей. Бойцы уже встречались в октагоне в апреле 2025 года в поединке за вакантный пояс, и тогда австралиец тоже победил единогласным решением.
Хаус опубликовал в сториз Instagram* фотографию Лопеса из больницы. На снимке видно, что у спортсмена опухли обе ступни.
«
"Похоже, мы сломали обе ноги. Иногда ты на вечеринке после боя, а иногда в отделении неотложной помощи. Но каждое утро я благодарен за возможность жить со своими лучшими друзьями", - подписал фотографию Хаус.
Лопесу 31 год. В его активе 27 побед и восемь поражений в смешанных единоборствах (MMA).
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.