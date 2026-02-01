Рейтинг@Mail.ru
Лопес сломал обе ноги во время поединка с Волкановски
16:48 01.02.2026 (обновлено: 17:06 01.02.2026)
Лопес сломал обе ноги во время поединка с Волкановски
Лопес сломал обе ноги во время поединка с Волкановски
Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Диего Лопес получил перелом обеих ног во время поединка против австралийца Александра Волкановски, сообщил... РИА Новости Спорт, 01.02.2026
сидней
Лопес сломал обе ноги во время поединка с Волкановски

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Диего Лопес получил перелом обеих ног во время поединка против австралийца Александра Волкановски, сообщил представитель команды бразильца Джейсон Хаус.
Волкановски 1 февраля одержал победу над бразильцем Лопесом в главном событии турнира UFC 325 в Сиднее. Бой продлился все пять раундов и завершился победой австралийца единогласным решением судей. Бойцы уже встречались в октагоне в апреле 2025 года в поединке за вакантный пояс, и тогда австралиец тоже победил единогласным решением.
Хаус опубликовал в сториз Instagram* фотографию Лопеса из больницы. На снимке видно, что у спортсмена опухли обе ступни.
«
"Похоже, мы сломали обе ноги. Иногда ты на вечеринке после боя, а иногда в отделении неотложной помощи. Но каждое утро я благодарен за возможность жить со своими лучшими друзьями", - подписал фотографию Хаус.
Лопесу 31 год. В его активе 27 побед и восемь поражений в смешанных единоборствах (MMA).
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Чемпион UFC сохранил титул. Сколько можно динамить небитого россиянина?!
