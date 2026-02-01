"В восторге": тренер рассказал о реакции на допуск тхэквондистов с флагом

МОСКВА, 1 фев – РИА Новости, Олег Богатов. Главный тренер сборных России Вадим Иванов заявил РИА Новости, что все в национальной команде находятся в полном восторге после разрешения от Всемирной федерации тхэквондо (World Taekwondo) выступать под российским флагом, потому что ранее было трудно ожидать такого вердикта.