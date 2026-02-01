Рейтинг@Mail.ru
"В восторге": тренер рассказал о реакции на допуск тхэквондистов с флагом - РИА Новости Спорт, 01.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Октагон UFC - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Единоборства
 
17:02 01.02.2026 (обновлено: 17:16 01.02.2026)
https://ria.ru/20260201/tkhekvondo-2071567513.html
"В восторге": тренер рассказал о реакции на допуск тхэквондистов с флагом
"В восторге": тренер рассказал о реакции на допуск тхэквондистов с флагом - РИА Новости Спорт, 01.02.2026
"В восторге": тренер рассказал о реакции на допуск тхэквондистов с флагом
Главный тренер сборных России Вадим Иванов заявил РИА Новости, что все в национальной команде находятся в полном восторге после разрешения от Всемирной... РИА Новости Спорт, 01.02.2026
2026-02-01T17:02:00+03:00
2026-02-01T17:16:00+03:00
единоборства
спорт
россия
вадим иванов
тхэквондо
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/92841/38/928413850_0:103:3078:1835_1920x0_80_0_0_86fbc52f8a4dc12aa8fbaa064fd9adf7.jpg
https://ria.ru/20260201/tkhekvondo-2071530000.html
россия
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/92841/38/928413850_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_ed9a5553e4993765f73b8b49760e4e3b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, россия, вадим иванов, тхэквондо
Единоборства, Спорт, Россия, Вадим Иванов, Тхэквондо
"В восторге": тренер рассказал о реакции на допуск тхэквондистов с флагом

Иванов: все в восторге от решения World Taekwondo о допуске россиян с флагом

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкГлавный тренер сборной России по тхэквондо Вадим Иванов
Главный тренер сборной России по тхэквондо Вадим Иванов - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Главный тренер сборной России по тхэквондо Вадим Иванов. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 1 фев – РИА Новости, Олег Богатов. Главный тренер сборных России Вадим Иванов заявил РИА Новости, что все в национальной команде находятся в полном восторге после разрешения от Всемирной федерации тхэквондо (World Taekwondo) выступать под российским флагом, потому что ранее было трудно ожидать такого вердикта.
В субботу федерация допустила российских спортсменов до международных соревнований с флагом и гимном.
"Мы знали, что состоится совещание совета World Taekwondo по данному вопросу. Но в то, что допустят всех наших спортсменов, верилось с трудом. Все ребята и девушки, конечно, сейчас в восторге, у всех максимум положительных эмоций. И, конечно, у нас возникает ряд вопросов", - сказал Иванов.
Ранее World Taekwondo допускала российских спортсменов к соревнованиям только в нейтральном статусе.
Максим Храмцов - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
Чемпион ОИ по тхэквондо Храмцов не собирается завершать карьеру
Вчера, 11:46
 
ЕдиноборстваСпортРоссияВадим ИвановТхэквондо
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Л. Самсонова
    С. Кенин
    66
    40
  • Теннис
    Завершен
    К. Алькарас
    Н. Джокович
    2667
    6235
  • Теннис
    Завершен
    М. Кесслер
    А. Павлюченкова
    66
    33
  • Футбол
    Завершен
    Реал Мадрид
    Райо Вальекано
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Авангард
    1
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Сочи
    3
    0
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    ЦСКА
    СКА
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Юнайтед
    Фулхэм
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Манчестер Сити
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    Боруссия Д
    Хайденхайм
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Кремонезе
    Интер М
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Парма
    Ювентус
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Страсбур
    ПСЖ
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Атлетик Бильбао
    Реал Сосьедад
    1
    1
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Каролина
    Лос-Анджелес
    3
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала