"В восторге": тренер рассказал о реакции на допуск тхэквондистов с флагом

МОСКВА, 1 фев – РИА Новости, Олег Богатов. Главный тренер сборных России Вадим Иванов заявил РИА Новости, что все в национальной команде находятся в полном восторге после разрешения от Всемирной федерации тхэквондо (World Taekwondo) выступать под российским флагом, потому что ранее было трудно ожидать такого вердикта.
В субботу федерация допустила российских спортсменов до международных соревнований с флагом и гимном.
"Мы знали, что состоится совещание совета World Taekwondo по данному вопросу. Но в то, что допустят всех наших спортсменов, верилось с трудом. Все ребята и девушки, конечно, сейчас в восторге, у всех максимум положительных эмоций. И, конечно, у нас возникает ряд вопросов", - сказал Иванов
Ранее World Taekwondo допускала российских спортсменов к соревнованиям только в нейтральном статусе.