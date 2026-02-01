Чемпион ОИ по тхэквондо Храмцов не собирается завершать карьеру

МОСКВА, 1 фев – РИА Новости, Олег Богатов. Пропустивший ряд крупных международных соревнований по тхэквондо победитель Олимпийских игр в Токио Максим Храмцов не планирует завершать карьеру, заявил РИА Новости тренер спортсмена Александр Лашпанов.
В субботу совет Всемирной федерации тхэквондо (World Taekwondo) на заседании в ОАЭ допустил российских и белорусских спортсменов до международных соревнований с флагом и гимном. Храмцов ранее заявил РИА Новости, что принципиально не будет выступать на турнирах без флага. Ранее World Taekwondo допускала россиян к соревнованиям только в качестве нейтральных спортсменов.
"Максим сейчас тренируется и набирает форму. Речи о завершении спортивной карьеры не идет", - сказал Лашпанов.
Храмцов на Играх в Японии завоевал золотую медаль в весовой категории до 80 килограммов и стал первым в истории вида спорта чемпионом из России. Спортсмен, которому в январе исполнилось 28 лет, прошел отбор на Олимпиаду 2024 года в Париже, но Международный олимпийский комитет (МОК), исходя из своих критериев, не допустил его и других, прошедших квалификацию тхэквондистов, к участию в соревнованиях. Храмцов также является чемпионом мира и двукратным чемпионом Европы.