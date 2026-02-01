Рейтинг@Mail.ru
Чемпион ОИ по тхэквондо Храмцов не собирается завершать карьеру
Октагон UFC - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Единоборства
 
11:46 01.02.2026
Чемпион ОИ по тхэквондо Храмцов не собирается завершать карьеру
Чемпион ОИ по тхэквондо Храмцов не собирается завершать карьеру - РИА Новости Спорт, 01.02.2026
Чемпион ОИ по тхэквондо Храмцов не собирается завершать карьеру
Пропустивший ряд крупных международных соревнований по тхэквондо победитель Олимпийских игр в Токио Максим Храмцов не планирует завершать карьеру, заявил РИА... РИА Новости Спорт, 01.02.2026
2026-02-01T11:46:00+03:00
2026-02-01T11:46:00+03:00
единоборства
спорт
токио
оаэ
япония
максим храмцов
международный олимпийский комитет (мок)
тхэквондо
токио
оаэ
япония
максим храмцов, международный олимпийский комитет (мок), тхэквондо
Единоборства, Спорт, Токио, ОАЭ, Япония, Максим Храмцов, Международный олимпийский комитет (МОК), Тхэквондо, Сборная России по тхэквондо
Чемпион ОИ по тхэквондо Храмцов не собирается завершать карьеру

Лашпанов: чемпион ОИ в Токио по тхэквондо Храмцов не планирует завершать карьеру

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМаксим Храмцов
Максим Храмцов - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Максим Храмцов. Архивное фото
МОСКВА, 1 фев – РИА Новости, Олег Богатов. Пропустивший ряд крупных международных соревнований по тхэквондо победитель Олимпийских игр в Токио Максим Храмцов не планирует завершать карьеру, заявил РИА Новости тренер спортсмена Александр Лашпанов.
В субботу совет Всемирной федерации тхэквондо (World Taekwondo) на заседании в ОАЭ допустил российских и белорусских спортсменов до международных соревнований с флагом и гимном. Храмцов ранее заявил РИА Новости, что принципиально не будет выступать на турнирах без флага. Ранее World Taekwondo допускала россиян к соревнованиям только в качестве нейтральных спортсменов.
«
"Максим сейчас тренируется и набирает форму. Речи о завершении спортивной карьеры не идет", - сказал Лашпанов.
Храмцов на Играх в Японии завоевал золотую медаль в весовой категории до 80 килограммов и стал первым в истории вида спорта чемпионом из России. Спортсмен, которому в январе исполнилось 28 лет, прошел отбор на Олимпиаду 2024 года в Париже, но Международный олимпийский комитет (МОК), исходя из своих критериев, не допустил его и других, прошедших квалификацию тхэквондистов, к участию в соревнованиях. Храмцов также является чемпионом мира и двукратным чемпионом Европы.
Российский тхэквондист Максим Храмцов - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
