Российский тхэквондист Храмцов пока не планирует выступать за рубежом

МОСКВА, 1 фев – РИА Новости, Олег Богатов. Олимпийский чемпион Токио Максим Храмцов в 2026 году пока не планирует выступать на международных турнирах, сообщил РИА Новости тренер тхэквондиста Александр Лашпанов.
В субботу совет Всемирной федерации тхэквондо (World Taekwondo) на заседании в ОАЭ допустил российских и белорусских спортсменов до международных соревнований с флагом и гимном. Храмцов ранее заявил РИА Новости, что принципиально не будет выступать на турнирах без флага. Ранее World Taekwondo допускала россиян к соревнованиям только в качестве нейтральных спортсменов.
"Это решение было довольно неожиданным, поэтому нам надо аккуратно со всем разобраться. Допуск с флагом и гимном – это очень хорошо, но есть определенные нюансы. И другой момент – все отборочные соревнования в России уже прошли, сборная страны на 2026 год уже сформирована. Поэтому Максим по критериям не попадает в команду. Все официальные международные старты в этом году Максим пока пропустит", - сказал Лашпанов.
Храмцов на Играх в Японии завоевал золотую медаль в весовой категории до 80 килограммов и стал первым в истории вида спорта чемпионом из России. Спортсмен, которому в январе исполнилось 28 лет, прошел отбор на Олимпиаду 2024 года в Париже, но Международный олимпийский комитет (МОК), исходя из своих критериев, не допустил его и других, прошедших квалификацию тхэквондистов, к участию в соревнованиях. Храмцов также является чемпионом мира и двукратным чемпионом Европы.