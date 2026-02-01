Российский тхэквондист Храмцов пока не планирует выступать за рубежом

«

"Это решение было довольно неожиданным, поэтому нам надо аккуратно со всем разобраться. Допуск с флагом и гимном – это очень хорошо, но есть определенные нюансы. И другой момент – все отборочные соревнования в России уже прошли, сборная страны на 2026 год уже сформирована. Поэтому Максим по критериям не попадает в команду. Все официальные международные старты в этом году Максим пока пропустит", - сказал Лашпанов.