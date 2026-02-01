Джокович поздравил Алькараса с первой в карьере победой на Australian Open

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Экс-первая ракетка мира серб Новак Джокович после поражения от испанца Карлоса Алькараса в финале Открытого чемпионата Австралии заявил, что они еще много раз увидятся в следующие десять лет.

В воскресенье первая ракетка мира Алькарас обыграл 10-кратного обладателя титула Australian Open Джоковича со счетом 2:6, 6:2, 6:3, 7:5. Испанец одержал победу в своем первом в карьере финале турнира и в 22 года стал самым молодым обладателем карьерного шлема в Открытой эре. 38-летний Джокович выиграл все десять предыдущих решающих матчей в Мельбурне.

"Прежде всего, конечно, поздравляю Карлоса. То, что ты делаешь, лучше всего можно описать словами "историческое", "легендарное", так что поздравляю. Желаю тебе удачи в карьере. Ты так молод. У тебя еще много времени, как и у меня. Уверен, мы еще много раз увидимся в следующие десять лет", - сказал Джокович в интервью на корте.