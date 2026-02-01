Рейтинг@Mail.ru
Джокович поздравил Алькараса с первой в карьере победой на Australian Open - РИА Новости Спорт, 01.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обложка для супертега - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Теннис
 
15:40 01.02.2026
https://ria.ru/20260201/tennis-2071556979.html
Джокович поздравил Алькараса с первой в карьере победой на Australian Open
Джокович поздравил Алькараса с первой в карьере победой на Australian Open - РИА Новости Спорт, 01.02.2026
Джокович поздравил Алькараса с первой в карьере победой на Australian Open
Экс-первая ракетка мира серб Новак Джокович после поражения от испанца Карлоса Алькараса в финале Открытого чемпионата Австралии заявил, что они еще много раз... РИА Новости Спорт, 01.02.2026
2026-02-01T15:40:00+03:00
2026-02-01T15:40:00+03:00
теннис
спорт
австралия
мельбурн
australian open
новак джокович
карлос алькарас
ассоциация теннисистов-профессионалов (atp)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0a/1767171476_0:261:3177:2048_1920x0_80_0_0_70e6382de556f3433563718a2f9dbc79.jpg
https://ria.ru/20260130/dzhokovich-2071326237.html
австралия
мельбурн
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0a/1767171476_890:333:3177:2048_1920x0_80_0_0_e66f3c80f0bd2d9817d68cc36bfc2b00.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, австралия, мельбурн, australian open, новак джокович, карлос алькарас, ассоциация теннисистов-профессионалов (atp)
Теннис, Спорт, Австралия, Мельбурн, Australian Open, Новак Джокович, Карлос Алькарас, Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP)
Джокович поздравил Алькараса с первой в карьере победой на Australian Open

Джокович после поражения от Алькараса на Australian Open пожелал ему удачи

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкНовак Джокович
Новак Джокович - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Новак Джокович. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Экс-первая ракетка мира серб Новак Джокович после поражения от испанца Карлоса Алькараса в финале Открытого чемпионата Австралии заявил, что они еще много раз увидятся в следующие десять лет.
В воскресенье первая ракетка мира Алькарас обыграл 10-кратного обладателя титула Australian Open Джоковича со счетом 2:6, 6:2, 6:3, 7:5. Испанец одержал победу в своем первом в карьере финале турнира и в 22 года стал самым молодым обладателем карьерного шлема в Открытой эре. 38-летний Джокович выиграл все десять предыдущих решающих матчей в Мельбурне.
Турниры Большого шлема
Australian Open ATP
01 февраля 2026 • начало в 11:45
Завершен
Карлос Алькарас
3 : 12:66:26:37:5
Новак Джокович
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Прежде всего, конечно, поздравляю Карлоса. То, что ты делаешь, лучше всего можно описать словами "историческое", "легендарное", так что поздравляю. Желаю тебе удачи в карьере. Ты так молод. У тебя еще много времени, как и у меня. Уверен, мы еще много раз увидимся в следующие десять лет", - сказал Джокович в интервью на корте.
Серб в сумме выиграл 24 турнира Большого шлема ("Ролан Гаррос" - 3, Уимблдон - 7, US Open - 4). По количеству побед теннисист делит лидерство с австралийкой Маргарет Корт. Всего Джокович завоевал 101 титул Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в одиночном разряде.
Сербский теннисист Новак Джокович - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Джокович рассказал, за что поблагодарил Синнера после победы
30 января, 18:52
 
ТеннисСпортАвстралияМельбурнAustralian OpenНовак ДжоковичКарлос АлькарасАссоциация теннисистов-профессионалов (ATP)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Л. Самсонова
    С. Кенин
    66
    40
  • Теннис
    Завершен
    К. Алькарас
    Н. Джокович
    2667
    6235
  • Теннис
    Завершен
    М. Кесслер
    А. Павлюченкова
    66
    33
  • Футбол
    Завершен
    Реал Мадрид
    Райо Вальекано
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Авангард
    1
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Сочи
    3
    0
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    ЦСКА
    СКА
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Юнайтед
    Фулхэм
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Манчестер Сити
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    Боруссия Д
    Хайденхайм
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Кремонезе
    Интер М
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Парма
    Ювентус
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Страсбур
    ПСЖ
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Атлетик Бильбао
    Реал Сосьедад
    1
    1
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Каролина
    Лос-Анджелес
    3
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала