Директор Australian Open анонсировал нововведения в женском турнире
Директор Australian Open анонсировал нововведения в женском турнире - РИА Новости Спорт, 01.02.2026
Директор Australian Open анонсировал нововведения в женском турнире
Директор Открытого чемпионата Австралии по теннису Крейг Тайли заявил, что в следующем сезоне участницам турнира могут предложить играть матчи до пяти сетов... РИА Новости Спорт, 01.02.2026
Директор Australian Open анонсировал нововведения в женском турнире
Тайли: участницам Australian Open предложат играть пятисетовые матчи