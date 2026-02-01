Рейтинг@Mail.ru
14:30 01.02.2026
Директор Australian Open анонсировал нововведения в женском турнире
Директор Australian Open анонсировал нововведения в женском турнире

Тайли: участницам Australian Open предложат играть пятисетовые матчи

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкТеннисные мячи
Теннисные мячи - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Теннисные мячи. Архивное фото
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Директор Открытого чемпионата Австралии по теннису Крейг Тайли заявил, что в следующем сезоне участницам турнира могут предложить играть матчи до пяти сетов начиная с четвертьфиналов.
В настоящее время на турнирах Большого шлема мужчины играют до трех выигранных сетов, а женщины - до двух.
«
"На мой взгляд, в женском турнире нужно играть до трех побед. Мы должны рассмотреть финальные стадии - четвертьфиналы, полуфиналы и финал - и сделать так, чтобы женщины могли играть матчи из пяти сетов. Нам следует включить этот вопрос в повестку дня и начать обсуждать его с игроками, потому что есть несколько матчей, которые могли стать захватывающими, если бы игрались до трех выигранных сетов. Сейчас я не знаю, захотят ли игроки это делать или нет, но это то, что нам нужно рассмотреть в женском теннисе", - цитирует Тайли портал 7news.com.au.
Ксения Ефремова - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
Представляющая Францию уроженка Москвы выиграла юниорский Australian Open
Вчера, 07:25
 
